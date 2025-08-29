«Это было в России». В Петербурге музыканты осмелились петь на Невском проспекте песни «иноагентов». Они прославились и попали в полицию

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте, где сейчас идет ремонт и не ездят автомобили, уличные музыканты выступают прямо посередине проезжей части. Одни из таких — группа Stoptime с солисткой Наоке. Они исполняют песни Монеточки, Земфиры и Noize MC — музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами».

Видео, на котором Наоке поет песню Монеточки «Это было в России», опубликовало в своем инстаграме питерское издание «Бумага». Ролик с песней, которую Монеточка написала уже после отъезда из России, только в аккаунте «Бумаги» на конец августа собрал 627 тысяч просмотров.

В интервью «Бумаге» 18-летняя Наоке рассказала, что выступает на улице с апреля 2025-го. «В основном, конечно, мы поем Нойза — вчера, например, у нас был сет из 10-11 песен подряд. Тогда очень много народу стояло и слушало [песни] — все-таки все их любят и, сколько бы их ни запрещали, все равно будут слушать», — сказала она.

Помимо Нойза, Монеточки и Земфиры, которую Наоке называет ориентиром в творчестве, Stoptime исполняет песни «Би-2» (один из солистов группы — Лева Би-2 — тоже объявлен «иноагентом»), Валерия Меладзе, а также трек «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс».

В этих песнях, по словам Наоке, «есть любовь». «К тому же, я понимаю, что искусство сейчас — это единственный язык — по крайней мере, в России — через который ты можешь сказать, о чем ты думаешь. Я выбрала его и не хочу говорить ни на каком другом», — подчеркнула она.

Песни «спорных исполнителей», рассказала она, собирают «много положительных отзывов». «Я была удивлена, что даже люди старшего поколения знают песни Нойза, Монеточки и подпевают. Иногда на их песнях мы просто играем, а толпа сама поет наизусть», — сообщила певица. «Негатива практически нет — либо я его не вижу», — призналась Наоке.

В Петербурге уличным музыкантам в принципе запрещено выступать без согласования с городскими властями. По словам Наоке, полиция их «гоняет», а за песню Нойза (Наоке не уточнила какую — прим. «Медуза») «были даже угрозы, что нас заберут в отдел».

«Я особо не боюсь, что нас могут забрать в отдел, — сказала исполнительница. — Максимум, что могут дать, — штраф, потому что [песни] запрещены к распространению», — заявила она.

Stoptime «редко и не под запись» исполняют даже песню Noize МС «Кооператив „Лебединое озеро“», которую один из судов Петербурга в мае объявил «запрещенной в России информацией». «За него могут что-то сделать, за остальные — нет», — рассказала исполнительница.

Наоке также призналась, что ей хотелось бы, чтобы ее заметили Нойз или Монеточка. И это желание сбылось. Монеточка оставила под рилсом с выступлением Наоке комментарий: «Не плачу не плачу я не плачу».

Отвечая на вопрос, как она относится к популярности, певица призналась, что это «было очень неожиданно». «Сначала было страшно — например, что увидят из учебного заведения, но пока все хорошо, — сказала она. — Сейчас все-таки больше приятно, чем страшно».

Интервью было опубликовано «Бумагой» 22 августа, а через неделю Stoptime и Наоке все-таки оказались в отделе полиции. «Дорогие друзья, мы едем в отдел! В бобике! В полицейской машине. Все хорошо, надеемся, мы с вами на связи. Целуем, любим!» — написали музыканты в своем телеграм-канале вечером 28 августа. После того, как музыканты написали объяснительные записки, их отпустили из отделения.

«Страшно. Но глаза боятся — руки делают. Я не знаю, как ребята, но я чувствую, что должна это делать. Если я уже один раз не побоялась и сделала, я буду продолжать — конечно, не до того момента, пока заберут», — говорила Наоке в интервью «Бумаге».

29 августа Stoptime анонсировали новое выступление в Петербурге.

