На уличного музыканта в Екатеринбурге составили протокол о «дискредитации» армии из-за исполнения еще не выпущенной песни Монеточки

На уличного музыканта Евгения Михайлова из Екатеринбурга, который выступал в поддержку группы «Стоптайм», составили второй административный протокол — о «дискредитации» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП). Об этом говорится в телеграм-канале музыканта.

Михайлова, который более трех лет выступает на улицах Екатеринбурга под псевдонимом «Женька Радость», задержали 21 октября, вменив ему в вину мелкое хулиганство. Музыканта оставили на ночь в отделении полиции.

Первый протокол о хулиганстве на музыканта составили за мат в исполненной им песне. Речь идет о композиции Noize MC «Кооператив „Лебединое озеро“». Весной 2025 года суд в Петербурге объявил эту песню «запрещенной в России информацией».

Протокол о «дискредитации» касается другой песни, которую исполнял Михайлов — «Ты солдат» Монеточки. Эта песня еще официально не издана. Певица исполняет ее на концертах своего текущего европейского тура. В ней поется: «Ты солдат, и на какой бы ты не бился войне, прости, я буду на другой стороне». Ранее Монеточка рассказывала, что у российских силовиков «уже лежит лингвистическая экспертиза» этого трека.

Сам Михайлов заявлял, что на исполнение песен «иноагентов» его вдохновили уличная певица Наоко и группа «Стоптайм» из Петербурга, которые стали для него «примером смелости и открытости».

Уличная группа «Стоптайм» (Stoptime) получила известность, исполняя песни «иностранных агентов». В середине октября вокалистку группы Диану Логинову (Наоко) задержала полиция. Певицу оставили на ночь в отделении, затем суд назначил ей 13 суток административного ареста по протоколу об организации незаконного митинга. Гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно по аналогичному обвинению. На Наоко также составлены два протокола о «дискредитации» армии — за исполнение песен «Ты — солдат» Монеточки и «Светлая полоса» Noize MC.

После того, как участников «Стоптайм» арестовали, уличные музыканты в разных городах стали исполнять песни в их поддержку, а российские блогеры записывать видео.

Читайте также

«Стоптайм» — группа, которая играет на улицах Петербурга песни «иноагентов» Теперь певицу Наоко и еще двух музыкантов отправили под арест

Читайте также

«Стоптайм» — группа, которая играет на улицах Петербурга песни «иноагентов» Теперь певицу Наоко и еще двух музыкантов отправили под арест