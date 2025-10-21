В Екатеринбурге задержали уличного музыканта, выступавшего в поддержку группы «Стоптайм»

В Екатеринбурге уличного музыканта Евгения Михайлова, который выступал в поддержку группы «Стоптайм», задержали и доставили в отдел полиции. Как сообщил адвокат музыканта от «ОВД-Инфо» Федор Акчермышев, Михайлову вменяется в вину мелкое хулиганство. Музыканта оставили в отделении на ночь.

Обновлено. «Медиазона» пишет, что протокол на музыканта составили за «мат в песнях». Адвокат Федор Акчермышев уточнил, что речь идет о песне Noize MC «Кооператив „Лебединое озеро“».

Музыкант Евгений Михайлов более трех лет выступает на улицах Екатеринбурга под псевдонимом «Женька Радость», пишет Sotavision. Музыкант рассказывал журналистам, что «Стоптайм» стали для него «примером смелости и открытости». По словам Михайлова, уличные концерты в Петербурге помогли ему самому решиться публично исполнять песни «иноагентов».

Уличная группа «Стоптайм» (Stoptime) получила известность, исполняя песни «иностранных агентов». В середине октября вокалистку группы Диану Логинову (Наоко) задержала полиция. Певицу оставили на ночь в отделении, затем суд назначил ей 13 суток административного ареста по протоколу об организации незаконного митинга. Гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно по аналогичному обвинению. На Наоко также составлены два протокола о «дискредитации» армии.

После того, как участников «Стоптайм» арестовали, уличные музыканты в разных городах стали исполнять песни в их поддержку, а российские блогеры записывать видео.

