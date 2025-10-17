На певицу Наоко составили два протокола о «дискредитации» армии. Сейчас она под арестом по обвинению в организации незаконного митинга

На 18-летнюю вокалистку уличной группы «Стоптайм» (Stoptime) из Петербурга Диану «Наоко» Логинову составили два административных протокола о «дискредитации» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП), сообщают издания «Ротонда» и «Фонтанка».

Близкие певицы рассказали «Ротонде», что протоколы составлены из-за песен «Ты — солдат» Монеточки и «Светлая полоса» Noize MC, которые «Стоптайм» исполнили 26 сентября и 11 октября на уличных концертах в Петербурге.

По их словам, протоколы о «дискредитации» есть только у Логиновой, на двух других участников «Стоптайм», гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева их не составляли.

Два административных протокола при определенных обстоятельствах могут привести к уголовному делу о «повторной дискредитации» армии РФ (статья 280.3 УК, наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или лишением свободы сроком до пяти лет). Согласно статье 280.3 УК, дело может быть возбуждено, если человек совершил действия с признаками «дискредитации армии» второй раз за год после первого привлечения по административной статье.

«Если возбуждено два административных дела, значит, есть два события, за которые привлекают к ответственности. Предположим, что рассматривают сначала один протокол в суде, а потом второй. Тогда уголовное дело может быть возбуждено, если второй рассмотрели после того, как первый вступил в законную силу, после апелляции, на которую может уйти несколько месяцев», — прокомментировал ситуацию адвокат Рафаиль Поляков в беседе с «Важными историями».

Уличная группа «Стоптайм» (Stoptime) получила известность, исполняя песни «иностранных агентов». 15 октября вокалистку группы Наоко задержала полиция. Певицу оставили на ночь в отделении, затем суд назначил ей 13 суток административного ареста по протоколу об организации незаконного митинга. Гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно по аналогичному обвинению. Полиция Петербурга сообщала, что на Логинову составлен еще один протокол о «дискредитации», который поступит в суд и будет рассмотрен, когда истечет срок ареста певицы.

Песня «Ты — солдат» Монеточки официально еще не издана. Певица исполняет ее на концертах своего текущего европейского тура. При этом, по словам Монеточки, у российских силовиков «уже лежит лингвистическая экспертиза» еще не опубликованного трека. Песня «Светлая полоса» вышла на альбоме «Не все дома», выпущенным Noize MC в эмиграции в марте 2025 года. На этом же диске есть композиция «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC, которую суд в Петербурге объявил «запрещенной в России информацией», поскольку она «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».

