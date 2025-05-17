Дональд Трамп и вице-премьер Омана Саид Асад на саммите в Эр-Рияде 14 мая 2025 года Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп провел серию встреч на Ближнем Востоке. Были предположения, что потом он отправится в Стамбул, чтобы поучаствовать в российско-украинских переговорах. Но когда стало ясно, что они пройдут без участия президента РФ Владимира Путина, он оставил эти планы.

Ближний Восток — первая зарубежная поездка Трампа после возвращения в Белый дом, не считая визита в Рим на похороны папы римского Франциска в апреле. В свой первый срок (2017–2021) Трамп также выбрал для первой поездки Ближний Восток, а именно Саудовскую Аравию. Это было нарушение давней традиции: прежде американские президенты предпочитали начинать с демократических союзников вроде Канады или Великобритании. Страны, которые Трамп посетил на сей раз — Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ — конечно, союзники, но далеко не демократические.

Поездке предшествовал скандал: Катар подарил Трампу роскошный самолет за 400 миллионов долларов, что вызвало обвинения в коррупции. Катар вкладывает миллиарды долларов в американские компании и университеты, а также в лоббизм. Тем же занимаются и Саудовская Аравия, и ОАЭ. Скажем, в инвестиционной компании Affinity Partners, принадлежащей зятю Трампа Джареду Кушнеру, бóльшая часть денег — именно из этих трех стран. У спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа тоже есть многомиллионный бизнес с их суверенными фондами. Генпрокурор США Пэм Бонди прежде была катарским лоббистом в Вашингтоне. В период между двумя президентскими сроками Трампа и с начала его второго срока бизнес-империя Трампа, которой номинально управляют дети президента, заключила несколько девелоперских сделок в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ — опять же, многомиллионных. Но подарить самолет — это уже другой уровень.

Трамп прямо говорил, что едет, в первую очередь, за деньгами — за инвестициями арабских стран в американскую экономику. И в этом смысле поездка оказалась триумфальной. Из Катара он везет инвестиций на 240 с лишним миллиардов долларов, включая контракт Qatar Airways с Boeing на поставку 210 самолетов за 96 миллиардов. Из Саудовской Аравии — 600 миллиардов, включая оборонные контракты на 142 миллиарда. Из ОАЭ — еще 200 миллиардов. Кроме того, арабские суверенные фонды словно состязались в обещаниях, сколько они намерены вложить в американскую экономику в ближайшие десять лет: 500 миллиардов, 1,4 триллиона.

Американские компании заключили контракты — тоже многомиллиардные — на строительство дата-центров, поставки микрочипов и развитие искусственного интеллекта в ОАЭ и Саудовской Аравии. Критики этих сделок говорят: Трамп неустанно говорит, что намерен вернуть в США промышленное производство, — и в то же время отдает на аутсорс важнейшую индустрию будущего.

Это все про экономику. Но что с политикой?

Один из главных итогов турне Трампа можно было подвести еще до того, как это турне началось: Трамп не поехал в Израиль. Туда должен был отправиться министр обороны США Пит Хегсет, но и он в последний момент отменил визит. Наблюдатели почти единодушно интерпретировали это как показатель охлаждения отношений между США и Израилем, а точнее — между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаниягу.

Еще 6 мая Трамп неожиданно заявил, что США завершают свою операцию против йеменских хуситов, поскольку те пообещали больше не нападать на суда в Красном море. По Израилю хуситы продолжают запускать баллистические ракеты почти каждый день. Для Израиля большим ударом стало даже не то, что союзник оставил его наедине с этим противником, а то, что американцы заранее не сообщили ему о своем решении. Израильское руководство узнало о завершении операции из публичного заявления Трампа.

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Кроме того, США при посредничестве Омана продолжают переговоры с Ираном о его ядерной программе. В израильском политическом и военном руководстве есть консенсус: прежде чем вести такие переговоры, надо нанести удары по иранской ядерной и военной инфраструктуре, чтобы продемонстрировать решимость и сделать исламскую республику более сговорчивой. Но Нетаниягу так и не удалось убедить в этом Трампа.

США и Израиль также расходятся в вопросе отношений с Сирией. Израиль настойчиво напоминает, что новый сирийский лидер Ахмад аш-Шараа — выходец из «Аль-Каеды», и отказывается верить в его миролюбие. После революции сирийские войска покинули буферную зону на Голанских высотах, созданную еще в 1974 году, — и Израиль ее оккупировал. Израильские самолеты регулярно бомбят военные объекты в Сирии. Кроме того, Израиль открыто взял под свое покровительство одну из сирийских общин — друзов. В Вашингтоне израильские дипломаты продвигают идею слабой децентрализованной Сирии.

Сирия, опустошенная долгой гражданской войной, остро нуждается в финансовой помощи и инвестициях. Те самые государства, которые посетил Трамп, — Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ — готовы их предоставить, но не могут из-за американских санкций. В марте США передали Сирии список условий их снятия. Среди них — уничтожение химического оружия, оставшегося от режима Башара Асада, и сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

США также требуют содействия в поисках американского журналиста Остина Тайса, которого похитили в Дамаске в 2012 году. Перед приездом Трампа на Ближний Восток появились сообщения, что найдены останки Тайса. Его семья эти сообщения опровергла.

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Тем не менее, Трамп объявил, что снимет с Сирии санкции. Сирийский лидер Ахмад аш-Шараа прилетел в Саудовскую Аравию и встретился с Трампом. Вероятно, в американской администрации возобладала линия на сотрудничество с новым сирийским режимом. При этом США стараются помирить Израиль с Сирией. Шараа еще до встречи с Трампом говорил американским представителям, что готов присоединиться к Авраамовым соглашениям. А после встречи выяснилось, что израильтяне и сирийцы уже ведут непубличные прямые переговоры на эту тему, причем в них так или иначе вовлечены многие региональные игроки: Катар, ОАЭ, Турция, Азербайджан.

Трамп заверил журналистов, что в разговоре с Шараа не забыл про Остина Тайса и что его продолжат искать.

Дональд Трамп и Ахмад аш-Шараа на встрече в Эр-Рияде 14 мая 2025 года Saudi Press Agency / APA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главная же причина противоречий между США и Израилем — сектор Газа. Израиль продолжает там воевать — и готов расширить операцию, добиваясь уничтожения террористической организации ХАМАС. Трамп много раз говорил, что намерен быстро положить конец этой войне. Еще в феврале он представил свой план восстановления Газы: выселить оттуда палестинцев (около 2 миллионов человек) и за десять-пятнадцать лет превратить ее в фешенебельный международный курорт, принадлежащий США. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ вместе с другими арабскими странами продвигают альтернативный план, предполагающий палестинское самоуправление в Газе.

Биньямин Нетаниягу не может себе позволить завершить войну какой-либо сделкой: его партнеры по правящей коалиции в Израиле требуют полного уничтожения ХАМАС и оккупации Газы, угрожая в противном случае развалить правительство. Да и сам премьер в отношении палестинцев предпочитает жесткие меры, особенно после 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили заложников. В итоге Нетаниягу стал в глазах Трампа препятствием на пути к желанному миру.

11 мая, за пару дней до приезда Трампа на Ближний Восток, ХАМАС без всяких условий, в качестве «жеста доброй воли», согласился освободить заложника Идана Александра — солдата Армии обороны Израиля, имеющего также американское гражданство. О том, что США ведут прямые переговоры с ХАМАС о его судьбе, стало известно в марте. Причем американцы, опять-таки, не рассказали об этом израильтянам — те узнали о переговорах лишь от собственной разведки.

Сразу после освобождения Александра некоторые американские чиновники даже собирались отвезти его в Катар на встречу с Трампом — а может, и с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, важнейшим спонсором ХАМАС. Но бывший заложник после больше чем полутора лет плена оказался к этому не готов.

«Медуза»