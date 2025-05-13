Трамп объявил, что отменит санкции США против Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует снять санкции с Сирии после падения режима Башара Асада.

«Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие», — сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

По его словам, он принял это решение после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Режим Башара Асада был свергнут в декабре 2024 года. Бывший сирийский президент бежал в Россию, где ему предоставили убежище. После свержения Асада президентом переходного периода в Сирии стал Ахмед аль-Шараа.

Нынешняя поездка Дональда Трампа на Ближний Восток — его первый официальный зарубежный визит с момента возвращения на пост президента США. По данным Axios, в ходе визита Трамп планирует встретиться с Ахмедом аль-Шараа.