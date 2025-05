Военный ЦАХАЛ рядом с израильским танком на позиции у границы с сектором Газа. 4 мая 2025 года Menahem Kahana / AFP / Scanpix / LETA

Кабинет безопасности Израиля после многочасового совещания одобрил план значительного расширения наземной операции против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщают Ynetnews и The Times of Israel.

План, по словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира, подразумевает «завоевание Газы и удержание территорий». Associated Press сообщает, что речь идет о захвате всего сектора Газа и пребывании израильской армии на этой территории в течение неопределенного периода времени. План, по словам израильских чиновников, призван помочь Израилю достичь своих военных целей: разгромить ХАМАС и освободить израильских заложников, которые все еще остаются в плену у террористов. При этом расширение военных действий приведет к тому, что сотни тысяч палестинцев будут вынуждены бежать в южную часть сектора, что, вероятно, усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис.

Расширение наземной операции в Газе будет проходить в несколько этапов, а интенсивные бои, как ожидается, продолжатся несколько месяцев, пишет The Times of Israel. Издание также отмечает, что план, скорее всего, будет реализован только после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе. До тех пор, пишет The Times of Israel, будут продолжаться переговоры с ХАМАС по соглашению о прекращении огня и освобождению израильских заложников.

Решение о расширении операции было принято единогласно, несмотря на предупреждение начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира о том, что боевые действия могут поставить под угрозу жизни израильских заложников. Террористы ХАМАС все еще удерживают в Газе 59 заложников, похищенных в ходе нападения группировки на юг Израиля 7 октября 2023 года. Не менее 35 из них, по данным властей Израиля, уже погибли.

По данным журналистов, Замир предупредил министров: «Имейте в виду: в ходе масштабного маневра мы можем потерять заложников». Он также отметил, что две цели войны Израиля с ХАМАС — разгром террористической организации и возвращение заложников — противоречат друг другу. В ответ штаб семей заложников и пропавших без вести заявил, что предупреждение Замира «должно лишить сна каждого гражданина Израиля». «Подавляющее большинство нации согласно: победа Израиля невозможна без возвращения заложников. Потеря заложников означает поражение. Национальная и социальная безопасность напрямую зависят от их возвращения — всех до последнего», — считают семьи заложников.

Израиль не надеется, что ХАМАС примет предложения о прекращении огня и освобождении заложников без существенного усиления военного давления, заявил источник The Times of Israel. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в своих выступлениях больше внимания уделяет уничтожению ХАМАС и меньше — освобождению заложников в рамках этой кампании давления. В частности, 1 мая Нетаниягу разозлил семьи заложников, заявив, что хотя возвращение заложников «очень важно», но «высшая цель» войны — победа над ХАМАС.

На фоне расширения наземной операции в Газе кабинет также одобрил призыв резервистов, пишет Ynetnews. ЦАХАЛ еще 3 мая объявил, что начнет рассылку десятков тысяч срочных повесток. По словам военных, призыв резервистов — часть плана по постепенному усилению давления на ХАМАС, цель которого — заставить группировку снова заключить сделку об освобождении заложников. При этом израильские издания отмечают, что значительная часть резервных бригад будет мобилизована уже в шестой или седьмой раз с начала войны. Резервистов, пишет The Times of Israel, могут отправить не в Газу, а на другие участки фронта — в Ливан, Сирию и на Западный берег — на замену военнослужащих постоянной армии, которые, в свою очередь, будут направлены в сектор Газа.

Министры также одобрили предложение о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и предварительную схему распределения такой помощи. Предполагается, что гуманитарная помощь будет осуществляться международным фондом, который должен гарантировать, что ХАМАС не получит доступ к этим грузам. Окончательное решение о предоставлении помощи принято не было, отмечает Ynetnews.

По данным Associated Press, ранее Израиль сообщил ООН, что будет использовать частные охранные компании для контроля за распределением помощи в секторе Газа, а саму помощь будут раздавать в специальных логистических центрах. Гуманитарные организации, получившие документ с израильским планом, раскритиковали его. Они считают, что план централизации помощи вместо ее доставки палестинцам по месту жительства приведет к принудительному перемещению людей. В ООН опасаются, что план оставит большую часть населения сектора Газа, включая наиболее уязвимых, без поставок. Организация также обвинила власти Израиля в желании усилить контроль над гуманитарной помощью в качестве «тактики давления» в рамках военной стратегии.

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта после двух месяцев перемирия. На следующий день израильские военные начали новую наземную операцию. Нетаниягу говорил, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники не будут освобождены. ХАМАС, в свою очередь, требует, чтобы Израиль прекратил войну до того, как будут освобождены заложники.