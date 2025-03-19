Армия обороны Израиля объявила о начале новой наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала «целенаправленные наземные действия» в центральной и южной части сектора Газы, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В рамках наземных действий израильские военные расширили свой контроль к центру так называемого коридора Нецарим, который пересекает сектор Газа от района Беэри на юге Израиля до побережья моря и отделяет северную часть анклава от южной.

Целью операции ЦАХАЛ называет расширение зоны безопасности и создание частичного буфера между северной и южной частями сектора Газа. Бригада «Голани», которая принимала активное участие в наземной операции в секторе Газа, начатой после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, будет размещена в районе Южного командования и останется готовой к операциям в секторе Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В середине января Израиль и ХАМАС достигли соглашения о временном прекращении огня и освобождении 33 израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных. Вывод израильских военных из коридора Нецарим был одним из условий соглашения. Первый этап сделки, продлившийся 42 дня, завершился 1 марта. После этого договориться о продлении соглашения не удалось. В плену у ХАМАС остаются еще 59 израильских заложников. По данным Армии обороны Израиля, не менее 35 человек из них мертвы. В ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после двух месяцев прекращения огня.

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