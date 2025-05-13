США и Саудовская Аравия заключили соглашения на 600 миллиардов долларов. Одно из них включает поставки оборонной продукции на 142 миллиарда

США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений, согласно которым Эр-Рияд инвестирует в американские компании и экономику 600 миллиардов долларов. Об этом объявил Белый дом в ходе визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Стороны, в частности, подписали «крупнейшее в истории» соглашение о продаже оборонной продукции на 142 миллиарда долларов, «в рамках которого Саудовская Аравия получит самое современное боевое оборудование и услуги от более чем десятка оборонных фирм США».

Оборудование включает в себя системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также технологии в области военно-воздушного сектора и космоса.

Согласно договоренностям, саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Кроме того, такие компании как Google, Oracle, Salesforce и Uber инвестируют 80 миллиардов долларов в развитие технологий обеих стран.

Американская GE Vernova поставит газовые турбины и другие «энергетические решения» на 14,2 миллиарда долларов. Договоренности также предполагают поставку самолетов Boeing для саудовской AviLeasse на 4,8 миллиарда долларов.

В рамках визита на Ближний Восток Трамп помимо Саудовской Аравии посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Это первый официальный зарубежный визит Трампа с момента возвращения на пост президента США.