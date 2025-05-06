Последствия израильского авиаудара по столице Йемена 6 мая 2025 года Mohammed / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

6 мая израильские ВВС нанесли серию ударов по Йемену: ночью — по порту Худейда, днем — по аэропорту в столице страны Санаа. Аэропорт полностью выведен из строя: уничтожены терминал, взлетно-посадочная полоса и военная база, а также несколько самолетов. Также разбомблены цементный завод в городе Баджиль и несколько электростанций. По данным йеменского телеканала «Аль-Масира», погибли три человека.

Все эти объекты находятся на территории, контролируемой движением «Ансар Аллах» (это хуситы). Согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), они были частью хуситской инфраструктуры: порт в Худейде и аэропорт в Санаа — важнейшие транспортные узлы, через которые «Ансар Аллах» получал вооружения из Ирана, а продукция цементного завода использовалась для строительства подземных бункеров и туннелей.

Вскоре после ударов по аэропорту президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы согласились прекратить нападения на суда в Красном море, и поэтому США остановят удары по их объектам в Йемене. Никаких подробностей — кому, когда, где и что именно сказали хуситы — Трамп не привел.

Уже после заявления Трампа министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что США и йеменские хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана. «В будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе», — заявил министр.

Израильские бомбардировки стали ответом на удар 4 мая хуситской баллистической ракетой по крупнейшему израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона неподалеку от Тель-Авива. Физический ущерб от удара был минимальным: ракета не попала ни по каким аэропортовым объектам, несколько человек получили незначительные ранения. Аэропорт приостанавливал вылеты и прибытия рейсов примерно на полчаса и закрывался для новых посетителей примерно на час, после чего полностью возобновил работу.

Однако многие международные авиакомпании, включая WizzAir, Ryanair, Lufthansa, British Airways, Air France и Delta, объявили о приостановке полетов в Израиль и из него.

В последние несколько недель хуситы регулярно запускают баллистические ракеты по Израилю, но обычно системы противоракетной обороны их перехватывают. На сей раз не справились сразу две системы: израильская «Хец» и американская THAAD.

Хуситы обстреливают Израиль и нападают на суда, идущие мимо йеменских берегов, как они заявляют, в знак поддержки палестинцев в их войне против Израиля. В результате судоходство в Красном море — на важнейшем торговом пути между Азией и Европой — оказалось почти парализовано. В марте 2025 года Трамп отправил американские вооруженные силы в регион, чтобы положить конец нападениям на суда. Он не заявлял в качестве цели операции прекращение обстрелов Израиля.