Axios: США провели прямые переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Администрация Дональда Трампа ведет прямые переговоры с террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых боевиками, и возможности «более обширного» соглашения о прекращении войны в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Переговоры вел спецпредставитель президента США по делам заложников Адам Белер. Встречи между ним и представителями ХАМАС проходили в Дохе «в последние недели».

По словам собеседников издания, переговоры были сосредоточены на освобождении американских заложников, однако касались освобождения и остальных заложников, а также достижению «долгосрочного перемирия».

Axios называет эти переговоры «беспрецедентными», так как США раньше не сотрудничали напрямую с ХАМАС, который еще в 1997 году был объявлен Вашингтоном террористической группировкой.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф также планировал отправиться в Доху на этой неделе, но отменил визит, увидев отсутствие прогресса в переговорах из-за позиции ХАМАС.

Согласно публикации Axios, США не согласовывали с Израилем свои переговоры с ХАМАС. По информации издания, Израиль узнал о них «по другим каналам».

В заложниках у ХАМАС остаются 59 человек. Армия обороны Израиля утверждает, что 35 из них мертвы. Израильская разведка считает, что 22 заложника все еще живы, а статус двух других неизвестен. Среди заложников — пять американцев. Предполагается, что только один из них жив.

В середине января Израиль и ХАМАС достигли соглашения о временном прекращении огня и освобождении 33 израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных. Первый этап сделки, продлившийся 42 дня, завершился 1 марта. На втором этапе предполагается освобождение всех оставшихся заложников, а со стороны Израиля - полный вывод войск из сектора Газа, однако пока остается неясным, перейдут ли стороны к дальнейшим шагам.

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