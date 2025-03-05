Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас и президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси на саммите в Каире 4 марта 2025 года Palestinian President Office / Reuters / Scanpix / LETA

Лига арабских государств на саммите в Каире 4 марта поддержала план восстановления сектора Газа, разработанный Египтом. Вот его основные положения.

Создание Административного комитета Газы и передача ему управления сектором на переходный период, который должен продлиться шесть месяцев. Комитет должен действовать «под сенью» Палестинской национальной администрации (ПНА), но состоять из «технократов и фигур, не связанных ни с какими политическими силами». По истечении переходного периода власть в Газе должна перейти ПНА, а обеспечение безопасности и правопорядка — местным полицейским силам, подготовленным при помощи Египта и Иордании.

Долгосрочное прекращение огня как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан и введение на палестинские территории миротворцев ООН.

Начало прямых переговоров без предварительных условий между Израилем и ПНА о создании полноценного палестинского государства, о его границах, о статусе Восточного Иерусалима и других спорных вопросах.

Инвестиции в размере 53 миллиардов долларов в послевоенное восстановление Газы. Это подразумевает строительство нового жилья в огромных объемах, а также — в перспективе пяти лет — строительство рыболовного и торгового портов и возобновление работы международного аэропорта Газы (он открылся в 1998 году, а в 2001-м уже закрылся).

Этот так называемый «египетский план по Газе» задуман как альтернатива плану, который месяц назад представил президент США Дональд Трамп: взятие сектора под американский контроль (Трамп не уточнил, что это значит), выселение оттуда 2 миллионов палестинцев и превращение Газы в «ближневосточную Ривьеру» (то есть фешенебельный международный курорт).

«Египетский план», в отличие от трамповского, существует в письменном виде и содержит хоть какую-то техническую проработку: что, где и в каком порядке строить, откуда брать деньги, стройматериалы, рабочую силу и так далее. Глава ПНА Махмуд Аббас присутствовал на саммите в Каире и одобрил план. Ранее он, как и все арабские лидеры, отверг план Трампа.

Аббас заверил, что готов провести парламентские и президентские выборы в Палестине. Система власти в ПНА в ее нынешнем виде противоречит ее законодательству: парламент не функционирует, правительство назначается президентом (то есть Аббасом), хотя по закону Палестина должна быть парламентской республикой, в которой президенту отведена по большей части церемониальная роль. Аббасу 89 лет, он находится у власти с 2004 года и крайне непопулярен. Когда политики и дипломаты говорят о будущем Газы под управлением ПНА, они обычно уточняют: «обновленной ПНА» — практически это означает призыв к уходу Аббаса.

Израиль и США «египетский план» уже отвергли (раз, два), причем в очень похожих выражениях: «он не учитывает реальную ситуацию». А именно тот факт, что сектор Газа разрушен до такой степени, что жить там людям невозможно (особенно если их два миллиона). И это даже в том случае, если боевые действия там не возобновятся. А это не исключено: прекращение огня между Израилем и ХАМАС формально истекло, и переговоры между ними в очередной раз зашли в тупик.

Кроме того, реализация «египетского плана» должна увенчаться созданием палестинского государства — а действующие израильское правительство выступает принципиально против этого.

Террористическая организация ХАМАС, которая контролировала сектор Газа до войны, а во время прекращения огня постепенно восстанавливает там свою власть, план одобрила. Она заявила, что готова передать контроль над сектором временному Административному комитету, а потом ПНА. При этом разоружаться ХАМАС отказывается и настаивает, что «право на вооруженное сопротивление [Израилю]» не подлежит обсуждению.

На каирском саммите о разоружении ХАМАС заговаривали представители Саудовской Аравии и ОАЭ — государств, которые позиционируют себя как умеренные и борющиеся с исламским экстремизмом и терроризмом. Но в итоговый документ это требование не вошло — и это еще один повод для Израиля и США его отвергнуть. В итоге «египетский план», хоть и выглядит более реалистичным, чем план Трампа, все равно, скорее всего, останется нереализуемым.

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