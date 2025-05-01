Сирия, кажется, готова помириться с Израилем У нового исламистского правительства нет сил вести войну. И ему надо удержаться у власти

Израильский солдат на Голанских высотах Jalaa Marey / AFP / Scanpix / LETA

В середине апреля 2025 года американские конгрессмены Кори Миллс и Марлин Стацман побывали в Дамаске, где встретились с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и министром иностранных дел страны Асадом аш-Шибани. Этот визит должен был подготовить почву для урегулирования отношений между США и Сирией. Как минимум один из конгрессменов, Кори Миллс, известен как близкий соратник Дональда Трампа; он потом сообщил, что везет американскому президенту личное послание от Шараа.

Конгрессмен Кори Миллс (второй справа) в Дамаске Omar Sanadiki / AP / Scanpix / LETA

Круг тем, обсуждаемых сирийскими и американскими представителями на разных уровнях, в общем, известен. Шараа заинтересован главным образом в снятии санкций. Многие компании и правительства, в том числе Катар и Саудовская Аравия, выражали готовность оказать финансовую поддержку Сирии, которая разорена долгой гражданской войной, но не могут этого сделать, поскольку рискуют подпасть под американские санкции.

Еще в марте Шибани встретился в Брюсселе с чиновницей ближневосточного бюро американского Госдепартамента Наташей Франчески, и та передала ему список из восьми условий, на которых США готовы снять санкции. Среди них уничтожение всех оставшихся в Сирии запасов химического оружия и возвращение американского журналиста Остина Тайса, захваченного в Сирии еще в 2012 году.

США также настаивают на том, чтобы на новое правительство Сирии было исключено влияние со стороны иностранных боевиков, которые во время гражданской войны сражались в рядах , возглавляемой Шараа, и союзных группировок. Это уроженцы арабских стран, Турции, Центральной Азии — исламисты, зачастую выходцы из «Аль-Каеды», « » и других террористических организаций. Некоторые из них уже получили важные посты в новой системе власти в Сирии.

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Сирийско-американские переговоры по этим направлениям понемногу продвигаются. Миллс после своего визита в Дамаск заявил о прорыве на еще одном направлении: Шараа выразил интерес к присоединению Сирии к Авраамовым соглашениям.

Эти соглашения были одним из важнейших дипломатических достижений за время первого президентского срока Дональда Трампа. В 2020–2021 годах Израиль при посредничестве США договорился о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Нормализация включала установление дипломатических отношений и налаживание деловых связей. Прежде официальные отношения у Израиля были только с двумя арабскими странами — Египтом (после мирного договора 1979 года) и Иорданией (после договора 1994 года).

Шли переговоры о присоединении к Авраамовым соглашениям других арабских стран, в том числе Омана и Саудовской Аравии. Они были прерваны войной в секторе Газа, которая началась вследствие нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ни одна из арабских стран, подписавших Авраамовы соглашения, не граничит с Израилем. Им, в общем, нечего с ним делить, кроме моральной поддержки палестинского движения. Сирия — совсем другое дело: она несколько раз воевала с Израилем и в результате потеряла часть своей территории — Голанские высоты. Израиль оккупировал их в 1967 году и фактически аннексировал в 1981-м; в 2019-м, опять же в первый президентский срок Трампа, США официально признали израильский суверенитет над Голанами.

Вид с Голанских высот на сирийскую деревню Кувайя после израильского обстрела 25 марта Jalaa Marey / AFP / Scanpix / LETA

Ахмад аш-Шараа еще в бытность полевым командиром использовал псевдоним Абу Мухаммад аль-Джулани, то есть Голанский. Оттуда происходит его семья. Сирия при новом режиме, как и при прежнем, настаивает на возвращении Голан.

После свержения сирийского диктатора Башара Асада израильские самолеты на протяжении нескольких недель систематически бомбили военные объекты в Сирии, почти полностью уничтожили ее военно-морской флот, а также многие склады вооружений, военные предприятия и аэродромы. Кроме того, Израиль оккупировал ту небольшую часть Голан, которая оставалась под контролем Сирии.

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Еще одним важным элементом израильской политики в отношении Сирии стала поддержка местных друзов — арабов по языку, придерживающихся особой религии, отличной и от ислама, и от иудаизма, и от христианства. В самом Израиле существует не очень большая, но довольно влиятельная друзская община. В Сирии друзы живут в основном на юге, на Голанах и окрестностях — их территория с чисто военной точки зрения представляет собой идеальную буферную зону между Израилем и Сирией. Премьер-министр еврейского государства еще в феврале 2025 года заявил, что Израиль берет сирийских друзов под свое покровительство и готов отправить свою армию на их защиту, если исламистские власти попытаются их притеснять.

Израильские друзы приветствуют сирийских друзов, которые приехали поклониться могиле пророка Нуайба в Мадждаль-Шамсе Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA

В конце апреля 2025 года в сирийских соцсетях стала распространяться аудиозапись речи с оскорблениями в адрес пророка Мухаммада. Ее приписали друзскому шейху. Министерство внутренних дел Сирии поспешило заявить, что голос на записи на самом деле принадлежит не ему. Тем не менее, в Джарамане — пригороде Дамаска со значительным друзским населением — начались погромы, были погибшие. Подобные столкновения в последние несколько месяцев происходили не раз, но не в таком масштабе.

Сирийским силовикам удалось взять ситуацию в Джарамане под свой контроль — и не дать Израилю повода вмешаться.

Друзский блокпост в Джарамане Omar Sanadiki / AP / Scanpix / LETA

Израильские власти, включая министра обороны Исраэля Каца и министра иностранных дел Гидеона Саара, не раз прямо заявляли, что не доверяют Шараа — исламисту и выходцу из «Аль-Каеды», — и потому стремятся лишить его военного потенциала. В марте израильские чиновники были единственными официальными лицами, кто открыто обвинил режим Шараа в массовых убийствах мирных жителей сирийских провинций Латакия и Тартус в ответ на восстание, поднятое бывшими военными армии Башара Асада.

Шараа, со своей стороны, в своих публичных заявлениях всегда подчеркнуто нейтрален и корректен по отношению к Израилю. Во-первых, у Сирии после десяти с лишним лет ожесточенной гражданской войны нет сил на противостояние с Израилем. Во-вторых, налаживание отношений с США в любом случае потребует хоть какого-то налаживания отношений с Израилем, их ключевым союзником на Ближнем Востоке.

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа Mohammed Al-Rirai / EPA / Scanpix / LETA

Известно (раз, два), что израильские дипломаты и лоббисты продвигают в Вашингтоне идею ослабленной и децентрализованной Сирии. Однако существует и противоположное лобби. Конгрессмен Миллс сказал, что его визит в Дамаск организовали некие «влиятельные американцы сирийского происхождения». Конгрессмен Марлин Стацман прямо заявил, что Израилю не следует добиваться разделения Сирии на части.

Заявление Шараа о готовности присоединиться к Авраамовым соглашениям — это, очевидно, в первую очередь попытка обезопасить собственную власть. Новое правительство Сирии едва ли выдержит прямое столкновение с Израилем. Если он действительно заключит мир с еврейским государством, это гарантированно встретит недовольство как внутри Сирии, так со стороны других арабских стран — но с этим он почти наверняка сможет справиться.

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