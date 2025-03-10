Сирийские власти подавили восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад В стране массовые убийства. В мире (включая Россию) стараются не говорить, кто в них виновен

Сирийские силы безопасности в Латакии, 7 марта 2025 года Karam al-Masri / Reuters / Scanpix / LETA

Министерство обороны Сирии утром 10 марта объявило о завершении «военной операции против остатков свергнутого режима на сирийском побережье».

Полных данных о количестве жертв все еще нет, и они вряд ли скоро появятся. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в период с 6 по 9 марта проправительственные силы совершили 39 массовых казней и множество индивидуальных, убив в общей сложности не менее 973 человек. С учетом боевых потерь с обеих сторон общее количество задокументированных жертв составляет 1454 — но это, очевидно, лишь предварительные данные.

Судя по многочисленным видео, которые продолжают распространяться в соцсетях и в группах в Telegram и Whatsapp, погибшие и раненые — это преимущественно мужчины молодого и среднего возраста.

Массовые убийства начались в ответ на восстание алавитов, к которым принадлежит бывший президент Сирии Башар Асад. Многие западные политики и медиа предпочитают называть их «асадовскими лоялистами», а расправы над ними приписывают неким «неустановленным силам». То и другое отчасти объяснимо. Община алавитов при власти Асадов находилась в привилегированном положении, вне зависимости от того, как отдельные ее представители относились к режиму. А после свержения Асадов они превратились в дискриминируемое меньшинство — опять же, вне зависимости от личного отношения отдельных алавитов к новой власти.

Что касается «неустановленных сил», устроивших массовые убийства, у сирийского переходного правительства во главе с президентом Ахмадом аш-Шараа есть своего рода алиби. Старые силы безопасности распущены, новые находятся в процессе формирования. В Сирии множество вооруженных группировок. Некоторые из них уже присоединились к новым силам безопасности; другие нет, хотя и лояльны правительству Шараа; третьи и вовсе этому правительству противостоят.

Когда 6 марта стало известно, что алавитские боевики совершили несколько нападений на силы нового режима в провинциях Латакия и Тартус, на борьбу с ними отправились многие группировки. Различить среди них представителей переходного правительства и «добровольных помощников» практически невозможно: те и другие — преимущественно боевики-исламисты, ветераны гражданской войны, и единых знаков отличия у них нет.

Шараа в обращении к нации 7 марта призвал «все силы, которые присоединились к этой битве, подчиниться командованию» — тем самым косвенно признав, что далеко не все участники подавления алавитского восстания находятся под его контролем. 9 марта он создал комиссию по расследованию расправ над мирным населением. В тех случаях, когда эта комиссия будет признавать факт расправы над гражданскими лицами, она всегда сможет заявить, что ее совершили не представители власти, а какие-то посторонние боевики.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с заявлением о том, что в Сирии происходят «убийства целых семей, в том числе женщин, детей и небоеспособных бойцов», а также «бессудные казни по конфессиональному признаку, совершаемые неустановленными преступниками, представителями сил безопасности переходного правительства и элементами, связанными с прежней властью». Тюрк призвал сирийские власти немедленно провести расследование и привлечь к ответственности «группы, которые терроризируют гражданское население».

Проправительственные силы в Идлибе готовятся к отправке в Латакию, 8 марта 2025 года Omar Haj Kadour / AFP / Scanpix / LETA

Госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении осудил «радикальных исламистских террористов, в том числе иностранных джихадистов, которые убивали людей в западной Сирии». Он заверил, что США поддерживают религиозные и этнические меньшинства в Сирии, в том числе христиан, друзов, алавитов и курдов, и призвал переходное правительство привлечь к ответственности тех, кто устроил резню представителей меньшинств.

Рубио, в отличие от Тюрка, воздержался от обвинений в адрес сил безопасности переходного правительства.

Служба внешних связей Евросоюза и вовсе осудила «недавние нападения на силы переходного правительства, совершенные, по имеющимся данным, проасадовскими элементами, а также любое насилие в отношении гражданского населения». Кроме того, ЕС призвал «всех внешних акторов» уважать суверенитет Сирии и осудил «любые попытки подорвать стабильность» в стране. Эта формулировка, по всей видимости, относится в первую очередь к Израилю, который открыто вмешивается в ситуацию в Сирии и прямо поддерживает одну из общин — друзов.

Совместное заявление стран-соседок Сирии — Турции, Ирака, Иордании и Ливана — также содержит выражение поддержки сирийскому правительству и осуждение Израиля.

Единственное публичное заявление российских властей о событиях в Сирии министерство иностранных дел выпустило еще 7 марта. В нем говорится о «масштабных боестолкновениях» и о «большом числе убитых и раненых с обеих сторон». 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, ограничился дежурным выражением «глубокой озабоченности».

Представители России не только скупы на публичные заявления, но и демонстративно не обсуждают, кто ответственен за насилие. Несколько сотен алавитов, в основном женщины и дети, нашли убежище на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Они рассматривают Россию как свою союзницу, поскольку она была союзницей Асадов. В то же время Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении базы Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе. В таких обстоятельствах она не может себе позволить открыто встать на ту или другую сторону.

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и США запросили срочные закрытые консультации в Совете безопасности ООН в связи с ситуацией в Сирии. Тут примечательна сама формулировка, которую выбрал Полянский: Россия и США запросили вместе, как партнеры. Вполне вероятно, что и позиция у них будет единая: осуждение радикальных исламистов, возложение на них ответственности за насилие против мирного населения, призыв к переходному правительству навести порядок. А между строк — намек президенту Шараа, что он вообще-то тоже радикальный исламист (выходец из «Аль-Каеды») и в случае чего ему это можно припомнить.

Единственным государством, которое прямо возложило ответственность за убийства мирного населения на сирийские власти, стал Израиль. Министр обороны Исраэль Кац заявил: «Джулани [военный псевдоним, которым Шараа пользовался до прихода к власти] сменил [джихадистское] одеяние на [светский] костюм […]. Теперь же он снял маску и показал свое истинное лицо — лицо террориста-джихадиста выучки „Аль-Каеды“, который совершает ужасающие акты против гражданского населения».

Кацу вторил министр иностранных дел Гидеон Саар в комментарии Bild: «Люди Джулани беспощадно истребляют свой собственный народ — граждан так называемой „новой Сирии“».

Митинг в поддержку правительства Ахмада аш-Шараа в Дамаске, 9 марта 2025 года Khalil Ashawi / Reuters / Scanpix / LETA

Помимо алавитов, целью боевиков-исламистов стали . В американских соцсетях нарастает вал публикаций с общим посылом «в Сирии мусульмане убивают христиан». Поднял его консервативный публицист Такер Карлсон. Он написал: «Асад защищал христиан. Чем слабее становился Асад, тем больше христиан погибало. […] Теперь, когда Асада свергли, многих оставшихся христиан жестоко убивают, а их святыни оскверняют».

Шараа очень нуждается в поддержке западных лидеров, особенно в снятии санкций, чтобы запустить экономическое восстановление Сирии. Он публично отмежевывается от наиболее экстремистских сил. И западные лидеры, очевидно, очень хотят ему верить: никто из них не заинтересован ни в новом раунде гражданской войны в Сирии, ни в ее превращении в джихадистское государство. С другой стороны, Шараа нуждается в поддержке сирийских исламистов: он сам из них, и на них держится его власть. Совместимо ли одно с другим, неясно.

«Медуза»