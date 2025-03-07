Провинция Латакия, Сирия, 7 марта 2025 года Karam al-Masri / Reuters / Scanpix / LETA

6 марта в провинциях Латакия и Тартус на западе Сирии начались вооруженные столкновения. В них участвуют алавиты — это специфическая этноконфессиональная группа. Они считают себя последователями особого ответвления шиитского ислама, но многие другие мусульмане (и в первую очередь сунниты, составляющие в Сирии большинство) считают их даже не еретиками, а иноверцами.

Алавиты — это около 10% населения Сирии, а в Латакии и Тартусе они составляют большинство. Это стратегически очень важные провинции: именно здесь — выход Сирии к Средиземному морю. Здесь же находятся российские военные базы.

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Башар Асад, бывший президент Сирии, и его семья — алавиты. Они всегда подчеркивали светский характер своего режима, но на ключевые посты, особенно в силовых структурах, предпочитали назначать алавитов. После смены режима алавитскую общину подозревают в том, что она сохраняет верность Асадам и стремится к их реставрации.

При этом до самого последнего времени у алавитов не было собственной организованной военной силы, подобной ополчениям друзов, курдов и других конфессиональных и этнических общин Сирии. При Асадах эту функцию фактически исполняли официальные вооруженные силы — Сирийская арабская армия. В декабре 2024 года, когда свергли Башара Асада, эта армия по большей части разбежалась.

Суннитское исламистское движение «Хайят тахрир аш-Шам» (ХТШ), которое захватило власть в Сирии после падения Асадов, с тех пор пытается не допустить консолидации общины и ее превращения в новую военную силу. Эти попытки включают «зачистки» алавитских деревень и даже их обстрелы.

6 марта очередная волна протестов против такой политики новой власти переросла в беспорядки, а потом и в бои.

Представители дамасского правительства ХТШ утверждают, что выступления алавитов в разных городах были заранее спланированы. Боевики стали захватывать административные здания. А когда в Латакию и Тартус двинулись подкрепления ХТШ из Дамаска, Хамы и Алеппо, многие колонны угодили в засады.

В тот же день в интернете появился документ, провозглашающий создание «Военного совета освобождения Сирии» и восстание против режима ХТШ. Документ подписан генералом Гиясом ад-Далой, который командовал бригадой в составе 4-й бронетанковой дивизии асадовской Сирийской арабской армии. Командиром дивизии был Махер Асад, младший брат Башара и глава государственного наркокартеля, производившего наркотик каптагон.

Сам Махер Асад, предположительно, находится в России вместе с братом. Недавно министерство информации Сирии опровергало слухи о том, что Махер Асад вернулся в страну.

По данным на середину дня 7 марта, подкрепления ХТШ все-таки добрались до Латакии и Тартуса, и дамасские власти смогли восстановить контроль над крупными городами. В регионе начались массовые казни. Боевики-алавиты отступили в горы.

Сколько людей уже погибло, точно не известно. Разные источники говорят о десятках или сотнях жертв, но это, очевидно, не более чем предварительные данные.

Associated Press сообщает, что десятки человек собрались у российской базы Хмеймим — она находится в непосредственной близости от города Джабла, где бои были особенно ожесточенными. Алавиты считают Россию своей союзницей, поскольку она была союзницей режима Асадов и предоставила убежище свергнутому диктатору. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти события.

Со своей стороны, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека (базируется в Лондоне) сообщает, что несколько десятков бойцов сил безопасности после затяжного боя с мятежниками близ Хмеймима перешли под защиту российских военных.

Алавитское восстание уже называют самым кровавым событием в Сирии после свержения Асада. При том что боев в стране за прошедшие три месяца было немало: новый режим конфликтует с друзами на юге и с курдами на северо-востоке. До сих пор столкновения были по большей части локальными и быстро прекращались. Если новым властям не удастся быстро подавить восстание алавитов, это может привести к обострению конфликта с другими общинами. И тогда может начаться новая гражданская война.

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