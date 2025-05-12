ХАМАС пообещал освободить американца Идана Александра

Террористическая группировка ХАМАС заявила 11 мая, что готова освободить израильского военного, гражданина США и Израиля Идана Александра, сообщает The New York Times, ссылаясь на заявление группировки.

Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что группировка согласилась освободить 21-летнего Идана Александра после переговоров с США. Источники NYT сообщили, что ХАМАС согласился освободить заложника в качестве жеста доброй воли — без конкретных требований в обмен.

Когда и как будет освобожден американец, пока неизвестно. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что Идана Александра освободят уже 12 мая. Представитель ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что его освободят в течение одного-двух дней.

«Нас попросили освободить Александра, и мы выполнили эту просьбу», — сказал Мардави. По его словам, в ходе переговоров Соединенные Штаты пообещали предпринять «большие усилия», чтобы прекратить войну в секторе Газа.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сообщили, что Вашингтон официально уведомил Израиль о том, что ХАМАС освободит Идана Александра «в качестве жеста доброй воли в адрес американской стороны, без каких-либо условий и требований». В канцелярии отметили, что США считают это «прологом к возобновлению переговоров о возвращении заложников».

Дональд Трамп, комментируя заявление ХАМАС, назвал освобождение Идана Александра — «шагом в духе доброй воли по отношению к США». «Надеюсь, это первый из тех последних шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта», — добавил президент США.

Идан Александр — выходец из американского штата Нью-Джерси. Он приехал в Израиль после школы, чтобы служить в армии. Во время атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года его взяли в заложники на военном посту в районе сектора Газа. Это последний живой американец, находящийся в заложниках у ХАМАС.

Идан Александр — один из 250 человек, взятых в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Спустя более чем полтора года после этого в заложниках остаются 59 человек. Десятки из них, включая четырех граждан США, израильские власти считают погибшими.

ХАМАС объявил об освобождении Идана Александра за несколько дней до визита Дональда Трампа на Ближний Восток, который начнется 13 мая. В ходе визита президент США посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

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