Катар подарил Трампу самолет, который называют «летающим дворцом» Теперь президента США подозревают в коррупции. Но ему за это ничего не будет

Самолет, подаренный Дональду Трампу Катаром, в аэропорту Палм-Бич. 15 февраля 2025 года Roberto Schmidt / AFP / Scanpix / LETA

3 апреля 2025 года в аэропорт Сан-Антонио в Техасе прибыл из Катара самолет Boeing 747-8. Это роскошный частный самолет — его называют «летающим дворцом» — с двумя палубами, двумя спальнями, несколькими салонами, офисом, двумя ванными и девятью туалетами (спецификацию можно посмотреть здесь). Он стоит около 400 миллионов долларов. Самолет построили 13 лет назад для Аль Тани, правящего семейства Катара. Теперь эмир Тамим бин Хамад решил подарить его президенту США Дональду Трампу.

Эта история всплыла в американской прессе 1 мая, на фоне подготовки к первой официальной зарубежной поездке Трампа после возвращения в Белый дом. Одной из остановок должен стать как раз Катар — ближневосточный союзник США, место расположения важнейшей базы американских ВВС в регионе.

Еще в свой первый президентский срок (2017–2021) Трамп обнаружил, что пара официальных президентских самолетов (тоже Boeing 747) эксплуатируется с начала 1990-х, и пожелал их заменить. Контракт на 3,9 миллиарда долларов снова выиграл Boeing. Но из-за разных производственных сложностей самолеты не готовы до сих пор — и, вероятно, не будут готовы еще пару лет.

«Борт номер 1» — чрезвычайно сложная машина, хоть и выглядит почти как обыкновенный пассажирский самолет. Фактически это летающая крепость, из которой при необходимости можно командовать войсками в ядерной войне.

В Овальном кабинете на кофейном столике стоит модель нового «борта номер 1», обещанного Boeing. Трамп не раз выражал раздражение тем, что компания затягивает поставку самолетов. Похоже, это стало известно катарскому эмиру — и он увидел возможность потрафить Трампу. В феврале 2025 года тот самый «боинг» прилетел в Палм-Бич во Флориде. Трамп проводил выходные неподалеку, в своем имении Мар-а-Лаго, и ему устроили экскурсию по самолету. Очевидно, «летающий дворец» президенту понравился.

Возникло две сложности. Во-первых, чтобы катарский самолет соответствовал требованиям, предъявляемым к «борту номер 1», его, по словам экспертов, нужно разобрать чуть ли не до винтика и собрать заново, установить множество систем безопасности, связи и тому подобного. На это может уйти не один год и не один миллиард долларов. Компания L3Harris, один из крупнейших подрядчиков Пентагона, уже получила соответствующий контракт. Трамп, скорее всего, так и не успеет полетать на этом «боинге» в качестве президента.

Во-вторых, возникла путаница с принадлежностью самолета. «Борт номер 1» официально является самолетом ВВС США. Катар подарил «боинг» администрации Трампа. Но предполагается, что в собственности американского государства он останется лишь до конца президентского срока Трампа, а затем перейдет его президентскому фонду. Такие структуры традиционно создают бывшие президенты для поддержания своего архива, библиотеки, музея и тому подобного.

До сих пор только президентский фонд Рональда Рейгана получал самолет — но это был списанный Boeing 707, который эксплуатировали с 1973 по 2001 год (на нем успели полетать, помимо Рейгана, еще шесть президентов). Он стал экспонатом библиотеки и музея Рейгана в Сими-Вэлли в Калифорнии. Этот «борт номер 1» по-прежнему числится на балансе ВВС и находится в музее на правах бессрочной аренды. Мало кто верит, что Трамп после ухода с поста президента оставит новенький катарский «летающий дворец» в ангаре.

Получается, эмир Катара фактически подарил самолет за 400 миллионов долларов лично Трампу. Просто для справки: сотрудникам американского федерального правительства разрешено принимать подарки от иностранных государств на сумму не больше 480 долларов; более дорогие автоматически становятся государственной собственностью.

Сам Трамп тщательно избегает разговоров о том, что будет с самолетом после окончания срока его полномочий. Он подчеркивает, что министерство обороны США получит новый самолет бесплатно, и называет мошенниками и неудачниками своих политических оппонентов, которые настаивают, что такие подарки по меньшей мере неуместны.

Но дело, конечно, не в одной уместности. Пэм Бонди, бывший адвокат Трампа, а ныне генпрокурор США, прежде лоббировала интересы Катара в США и заработала на этом 100 тысяч долларов. Affinity Partners, инвестиционная компания зятя Трампа Джареда Кушнера, управляет деньгами в том числе из суверенного фонда Катара. Сын американского президента Эрик Трамп не далее как 1 мая подписал соглашение о строительстве в Катаре гольф-клуба под брендом Trump International.

Вскоре после вступления в должность Трамп распорядился приостановить действие закона, который запрещает компаниям, работающим в США, подкупать иностранных чиновников (официальное объяснение: это нечестное ограничение для американского бизнеса). Генпрокурор Пэм Бонди ограничила действие закона, требующего от лоббистов раскрытия информации о работе в интересах иностранных государств, в том числе размеры своего вознаграждения.

В июле 2024 года Верховный суд в деле «Трамп против Соединенных Штатов» постановил, что любой действующий и бывший президент США имеет иммунитет от уголовного преследования за любые свои «официальные действия».

Официально американская администрация все еще не приняла самолет от Катара. Каким образом она при этом подрядила L3Harris для его переделки под стандарты «борта номер 1», неясно. Публично о подарке должны были объявить во время визита Трампа в Катар, но потом от этого плана отказались. «Я хочу убедиться, что тут все кошерно», — пояснил Трамп.

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