«Альянс врачей» приехал к колонии, где сидит Алексей Навальный Накануне он рассказал, что у него температура и кашель, а в отряде есть заболевшие туберкулезом

Контрольно-пропускной пункт исправительной колонии ИК-2 в Покрове, 6 апреля 2021 года Евгений Фельдман

К колонии № 2 в Покрове, где сидит Алексей Навальный, прибыли его сторонники и медработники. Они требуют оказать врачебную помощь политику, который пожаловался на ухудшение состояния здоровья. Эту акцию в конце прошлой недели анонсировал связанный с политиком профсоюз . «Мы едем не протестовать. Мы едем спасать», — заявила председатель «Альянса врачей», лечащий врач Навального Анастасия Васильева. Она также приехала к ИК-2.

Анастасия Васильева Евгений Фельдман

Накануне Навального перевели в медико-санитарную часть колонии с «признаками респираторного заболевания», сообщили «Известия» со ссылкой на ФСИН. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Дождю», что узнала о переводе политика в медсанчасть из СМИ. По ее словам, в медсанчасти ИК-2 нет врачей, только фельдшер. «Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН», — добавила Михайлова.

Незадолго до известия о переводе в медсанчасть Навальный сообщил о температуре и кашле. И о заболевших туберкулезом в своем отряде. 5 апреля в соцсетях политика от его лица был опубликован пост, в котором говорилось, что за последнее время трех человек из его отряда в ИК-2 госпитализировали с туберкулезом. В посте также говорилось, что у самого Навального температура 38,1 и сильный кашель.

В колонии Навальный похудел на 13 килограммов. Семь дней назад он объявил голодовку. Его соратники подчеркнули, что он всегда считал это «радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца». 5 апреля адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что за три недели пребывания в ИК-2 политик потерял 13 килограммов (на восемь килограммов он похудел еще до голодовки).

С помощью голодовки Навальный хочет добиться приема врача. С конца марта Навальный и его адвокаты стали говорить, что политик ощущает боли в спине и онемение в ногах, но в колонии ему не оказывают медицинской помощи, о которой он просит. Кроме того, по словам Навального, его подвергают «пытке бессонницей»: по ночам будят каждый час якобы для проверки из-за статуса «склонного к побегу».

Врача к Навальному пока не пустили. Зато пустили государственные СМИ. В его колонию приехали исполнительный директор МИА «Россия сегодня» (РИА Новости) и сотрудница RT . В обоих СМИ вышли репортажи, в которых подчеркивалось, что заключенным в колонии живется хорошо, а Навальный требует особых условий. Кроме того, прокремлевское издание Life выложило записи с камер наблюдения в ИК-2, которые якобы «убеждают в том, что [Навальный] не больной страдалец за веру демократическую, а наглый симулянт, который еще и успел нахвататься блатных привычек».

Прокремлевские СМИ — о жизни Навального в колонии Сразу три прокремлевских издания рассказали, как замечательно живется Навальному в колонии Пересказ материалов RT, РИА Новости и Life — для тех, кто не может заставить себя изучить их в оригинале

Глава правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар попросила Владимира Путина допустить врача к Навальному. «Есть реальная перспектива, что Россия доведет его до медленной смерти. Ему немедленно должны предоставить доступ к врачу, которому он доверяет, и он должен быть освобожден», — заявила Калламар 5 апреля. Она возглавила Amnesty International в конце марта, а до этого была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального.

Ольга Корелина