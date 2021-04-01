С момента прибытия в колонию № 2 в городе Покров российский политик Алексей Навальный, который накануне объявил голодовку, похудел на восемь килограммов. Об этом сообщается в новом посте в его телеграм-канале.

Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 килограмма, сейчас 85. То есть минус восемь килограмм еще до голодовки. Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по восемь раз за ночь.

В посте говорится, что к Навальному до сих пор не допустили врача, «диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет». При этом в колонию, где сидит политик, приехала Мария Бутина, которая сотрудничает с RT.

Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров. После этого Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо.

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