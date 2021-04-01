Песков отказался комментировать голодовку Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что политик Алексей Навальный объявил голодовку в колонии.

«Никакого комментария нет», — заявил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что эта тема «не является вопросом на повестке дня главы государства никоим образом».

Рассуждая о проблемах с оказанием медицинской помощи в российских тюрьмах, Песков сказал следующее: «У нас есть правозащитные и общественные организации, которые занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН. Они формулируют вопросы, они формулируют предложения, в контакте с властями они, собственно, занимаются проговором этих предложений, которые они формулируют. Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектом для наших комментариев».

31 марта Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии Покрова по , объявил голодовку из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь. Ранее политик жаловался на боли в спине и ноге. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».