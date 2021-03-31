Алексей Навальный объявил голодовку в колонии

Политик Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, объявил голодовку. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсетях политика.

Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных «нет других методов борьбы».

Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает.

К посту в соцсетях было приложено заявление, которое Навальный написал на имя начальника колонии. В нем он подчеркнул, что «право на медицинскую помощь и осмотр приглашенным врачом-специалистом черным по белому прописано в законе». Навальный также отметил, что не видит смысла писать новые обращения с требованием оказать помощь, так как «единственная реакция на них — это психологическое давление».

В управлении ФСИН Владимирской области «Открытым медиа» сообщили, что им ничего не известно о голодовке Навального.

Навальный и его адвокаты рассказали об ухудшении его состояния в начале прошлой недели. Политик пожаловался на боли в спине и ноге и на то, что ему не оказывают медицинской помощи, о которой он просит. Также Навальный сообщил о «пытке бессонницей» — по его словам, ночью его будят каждый час для проверки.

ФСИН утверждала, что состояние Навального «стабильное, удовлетворительное». В ОНК Владимирской области, члены которой посетили Навального в колонии, заявляли, что он жаловался на боль в ноге и попросил оказать содействие в получении уколов обезболивающего, а «других пожеланий высказано не было».