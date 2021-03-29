Алексей Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии

За две недели в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области Алексей Навальный получил уже шесть выговоров, сообщается в посте, опубликованном от имени политика в его фейсбуке.

«Получаешь два выговора и можешь уехать в , а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», — говорится в публикации.

В посте перечисляются некоторые причины для выговора, в том числе: «встал с кровати на 10 минут раньше команды „подъем“» и «на встрече с адвокатами был в футболке».

Исправительная колония № 2 в Покрове — так называемая красная, то есть исправительное учреждение, в котором администрация полностью контролирует заключенных.

25 марта адвокаты Навального сообщили, что у политика в колонии ухудшилось состояние здоровья — заболела спина, а затем нога, но необходимую медицинскую помощь ему не оказывают. ФСИН, в свою очередь, объявила, что состояние здоровья Навального «оценивается как стабильное, удовлетворительное».

Также Навальный пожаловался, что его, как еще в СИЗО получившего статус «склонного к побегу», по ночам будят каждый час, что является пыткой.