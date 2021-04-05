«Известия»: ФСИН сообщила о переводе Алексея Навального в медико-санитарную часть в колонии

Политика Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть в колонии № 2 в Покрове. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ ФСИН на запрос издания.

Как пишет издание, перевод связан с тем, что у Навального «выявлены признаки респираторного заболевания».

«Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — цитируют «Известия» сообщение ФСИН.

Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Дождю», что узнала о переводе политика в медсанчасть из СМИ. По ее словам, в медсанчасти нет врачей, а есть только один фельдшер. «Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН», — сказала адвокат.

Говоря о состоянии Навального, Михайлова также отметила, что политик истощен из-за голодовки и что с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.

В соцсетях Навального днем 5 апреля появился пост от его имени, в котором он жаловался на кашель и высокую температуру. Навальный также заявил, что в его отряде три человека заболели туберкулезом.

Навальный с 31 марта держит голодовку, требуя допустить к нему врача. Несколько недель политик жалуется на боли в спине и в ноге и заявляет, что в колонии ему не оказывают необходимой медицинской помощи.