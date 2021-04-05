В соцсетях Алексея Навального от его лица опубликован новый пост, в котором говорится, что в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом.

Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику.

Навальный сообщил, что у него самого температура 38,1 и сильный кашель.

Политик также отметил, что продолжает голодовку. «У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет», — подчеркнул Навальный.

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требует допустить к нему в колонию врача, настаивая, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и в ноге.