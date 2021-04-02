Life опубликовал видео с Навальным в колонии

Издание Life опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в колонии № 2 в Покрове Владимирской области, на которых, как утверждается, снят политик Алексей Навальный.

На кадрах указано время, когда они были сделаны — 26 марта после трех часов дня.

На видео человек, которого Life представляет как Навального, ходит по помещению, держа в руках чашку, а также разговаривает с сотрудником колонии. При этом Life пишет, что политик «прогуливается степенной, уверенной походкой».

Глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил «Открытым медиа», что сторонники политика не будут жаловаться на ФСИН из-за утечки видео, так как такие жалобы бесполезны. При этом Волков подчеркнул, что появление таких записей — «это все, разумеется, незаконно».

Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему в колонию врача. За несколько дней до этого он и его адвокаты сообщили о том, что у него болят спина и нога, а администрация колонии отказывает ему в необходимой медицинской помощи. Навальный также жаловался на «пытку бессонницей» — по его словам, ночью его каждый час будят для проверки.

ФСИН заявляла, что Навальный получает всю необходимую помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями» и что ночные обходы «не препятствуют отдыху осужденных».

За две недели пребывания в колонии Навальный получил шесть выговоров.

1 апреля в ИК-2 побывала сотрудница RT Мария Бутина — вероятно, для съемок репортажа о колонии. Бутина заявила, что Навальный «выглядит вполне нормально, на человека, которому „не дают спать“, не похож».