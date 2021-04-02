«На человека, которому „не дают спать“, не похож». Мария Бутина рассказала о посещении Алексея Навального в колонии

Член Общественной палаты и сотрудница телеканала RT Мария Бутина заявила, что Алексей Навальный, объявивший голодовку в колонии, «требует к себе особого отношения и особых условий». Об этом она написала в своем телеграм-канале после посещения ИК-2 в Покрове, где Навальный отбывает заключение по делу «Ив Роше».
Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать», не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США.
С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что недовольны поведением А.Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает».
По словам Бутиной, колония в Покрове «практически образцовая» и «скорее напоминает пионерский лагерь». «Условия содержания аскетичные, но приемлемые. Мое пожелание к Алексею — если ты совершил преступление — будь мужиком, — отбудь наказание», — заключила она.
В комментарии «Интерфаксу» Бутина также добавила, что Навального в колонии не раз осматривали врачи и вывозили на осмотр в областную больницу, но он отказался от предложенного лечения.
Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта, заявив, что в колонии к нему не допускают врача. Ранее он жаловался на боли в спине и ноге. Накануне в телеграм-канале политика сообщалось, что еще до голодовки он похудел на восемь килограммов. В том же посте рассказывалось о посещении ИК-2 Марией Бутиной «в сопровождении видеокамер», которая, вероятно, готовит репортаж о колонии для RT.
В 2019 году на сайте телеканала RT публиковалось интервью националиста Дмитрия Демушкина, также отбывавшего срок в ИК-2. Он охарактеризовал условия содержания в этой колонии как «бесчеловечные, ад настоящий».