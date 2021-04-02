«На человека, которому „не дают спать“, не похож». Мария Бутина рассказала о посещении Алексея Навального в колонии

Член Общественной палаты и сотрудница телеканала RT заявила, что Алексей Навальный, объявивший голодовку в колонии, «требует к себе особого отношения и особых условий». Об этом она написала в своем телеграм-канале после посещения ИК-2 в Покрове, где Навальный отбывает заключение по делу .

Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать», не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США.

С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что недовольны поведением А.Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает».

По словам Бутиной, колония в Покрове «практически образцовая» и «скорее напоминает пионерский лагерь». «Условия содержания аскетичные, но приемлемые. Мое пожелание к Алексею — если ты совершил преступление — будь мужиком, — отбудь наказание», — заключила она.

В комментарии «Интерфаксу» Бутина также добавила, что Навального в колонии не раз осматривали врачи и вывозили на осмотр в областную больницу, но он отказался от предложенного лечения.

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта, заявив, что в колонии к нему не допускают врача. Ранее он жаловался на боли в спине и ноге. Накануне в телеграм-канале политика сообщалось, что еще до голодовки он похудел на восемь килограммов. В том же посте рассказывалось о посещении ИК-2 Марией Бутиной «в сопровождении видеокамер», которая, вероятно, готовит репортаж о колонии для RT.

В 2019 году на сайте телеканала RT публиковалось интервью националиста Дмитрия Демушкина, также отбывавшего срок в ИК-2. Он охарактеризовал условия содержания в этой колонии как «бесчеловечные, ад настоящий».