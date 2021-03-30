Аньес Калламар заняла пост правозащитной организации Amnesty International. Калламар назначена на четырехлетний срок. Кандидатура Калламар, сообщается на сайте организации, была выбрана после активных поисков по всему миру.

Калламар, родившаяся во Франции, известна, в числе прочего, как один из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Алексея Навального.

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Amnesty International в январе 2021 года признала Алексея Навального узником совести — после того, как политика задержали в России, когда он вернулся из Германии. В феврале организация объявила, что отзывает этот статус, указав, что некоторые высказывания Навального о мигрантах середины 2000-х годов «достигают уровня языка вражды». Решение Amnesty International вызвало критику как со стороны сторонников Навального, так и внутри самой правозащитной организации.

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