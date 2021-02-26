Британский политик Крис Брайант вышел из Amnesty International после лишения Навального статуса узника совести

Член палаты общин (нижней палаты парламента) Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант сообщил о выходе из международной правозащитной организации Amnesty International, в которой он состоял с 1986 года.

Брайант рассказал в статье для газеты The Daily Telegraph, что принял такое решение после того, как правозащитная организация лишила российского политика Алексея Навального статуса .

Каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство, никто не должен подвергаться пыткам и никто не должен быть заключен в тюрьму за свои политические взгляды. Поэтому я так зол на Amnesty из-за ее решения формально исключить российского активиста Алексея Навального из списка «узников совести» из-за комментариев, которые он делал в прошлом и которые организация посчитала .

Брайант заявил, что своим решением Amnesty International «подарила Путину пиар-ход», а российские провластные СМИ, считает политик, теперь могут заявить: «Смотрите, мы всегда говорили вам, что Навальный был нацистом».

Amnesty International признала Алексея Навального узником совести 17 января после того, как политика задержали в аэропорту в Москве после возвращения из Германии. О том, что Навального лишили этого статуса из-за высказываний 2000-х годов, стало известно 23 февраля. При этом организация продолжила требовать, чтобы Навального немедленно освободили.

Источник «Медиазоны» в Amnesty говорил, что за кампанией по дискредитации Навального в других странах, возможно, стоят люди, связанные с российским телеканалом RT. Соратники Навального заявили, что решение Amnesty — «это откровенная игра на стороне диктатуры». В самой организации заявили, что на решение правозащитников по Навальному не влияла «клеветническая кампания российского государства против Навального».

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