Amnesty International: решение отозвать у Навального статус узника совести не связано с «клеветнической кампанией российского государства»

Предположения о том, что правозащитная организация Amnesty International отозвала у оппозиционера Алексея Навального под влиянием российской пропаганды, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Amnesty International.

Проверка правомерности присвоения статуса началась после сомнений, высказанных внутри самой организации. Она показала, что была допущена ошибка: присваивая статус, Amnesty «придала недостаточный вес некоторым из предыдущих комментариев» Навального, от которых он, насколько известно организации, публично не отказался.

Сообщения о том, что на решение Amnesty повлияла клеветническая кампания российского государства против Навального, не соответствуют действительности. Заявления, ложно приписываемые Навальному, или информация, направленная исключительно на его дискредитацию, не была принята во внимание. Пропаганда российских властей узнаваема.

Amnesty признала, что сообщение об отзыве у Навального статуса узника совести «непреднамеренно отвлекло внимание» от кампании по освобождению оппозиционера, и выразила сожаление из-за ущерба, который это могло нанести Навальному, его семье и сторонникам.

Не должно быть путаницы: ничто из сказанного Навальным в прошлом не оправдывает его нынешнее заключение, которое носит чисто политический характер. Навальный был незаконно задержан за использование своего права на свободу выражения мнения, и поэтому мы продолжаем кампанию за его немедленное освобождение.

Amnesty International признала Алексея Навального узником совести 17 января — после того, как его задержали в аэропорту по прилете из Германии. О том, что организация отозвала у оппозиционера этот статус, стало известно 23 февраля.

Представители Amnesty заявили, что узник совести не должен «пропагандировать ненависть в отношении различных групп, например » и что некоторые высказывания Навального середины 2000-х годов «достигают уровня языка вражды».

Источник «Медиазоны» в Amnesty допустил, что за кампанией по дискредитации Навального могут стоять «люди с RT в разных странах». Соратники Навального раскритиковали решение отозвать у оппозиционера статус узника совести и заявили, что действия Amnesty на руку российской власти.

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