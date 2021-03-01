Спецдокладчики ООН назвали отравление Навального «зловещим предупреждением» критикам Кремля

Специальные докладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан, занимающиеся делом об отравлении Алексея Навального, выступили со специальным заявлением.

Они, в частности, подчеркнули необходимость проведения международного расследования произошедшего, установления виновных и привлечения их к ответственности.

«Мы считаем, что отравление господина Навального „Новичком“ могло быть намеренно осуществлено, чтобы послать четкое, зловещее предупреждение о том, что такая судьба ждет любого, кто будет критиковать власть и выступать против нее. „Новичок“ был специально выбран, чтобы вызвать страх», — подчеркнули спецдокладчики.

Спецдокладчики также обнародовали текст письма, направленного главе МИД РФ Сергею Лаврову в конце декабря 2020 года. В письме они подробно перечисляют, что известно об обстоятельствах отравления Навального, указывая, что, как подтвердили аккредитованные лаборатории, политика отравили веществом из группы «Новичок».

«Считается, что крайне маловероятно, чтобы такое вещество могло быть создано негосударственным субъектом, и что лишь российское государство разрабатывает и, очевидно, хранит и применяет „Новичок“», — говорится в письме.

Навальный, по имеющимся данным, находился под наблюдением спецслужб, что «делает крайне маловероятным то, что третьи стороны могли что-либо предпринять без ведома властей государства», указывают спецдокладчики.

«Также утверждается, что многие другие люди, занимавшиеся политической деятельностью в оппозиции к российским властям как на территории России, так и за ее пределами либо в эмиграции, были убиты либо стали жертвами покушения на убийство», — сообщается в письме на имя Лаврова. Речь идет о предполагаемой череде «многочисленных инцидентов с аналогичным образом действий, происходивших на протяжении десятилетий», пишут спецдокладчики, предполагая, что речь может идти о «внесудебных казнях».

Спецдокладчики просят российскую сторону «предоставить любую дополнительную информацию и (или) комментарии касательно приведенных выше утверждений», а также ответить, готовы ли власти РФ отдать медицинскую карту Навального из больницы в Омске, куда его доставили после отравления, и одежду, в которой он был в тот момент.

Кроме того, спецдокладчики запрашивают информацию о слежке за Навальным и просят указать, каким образом в России расследуют обстоятельства отравления политика.

Калламар и Хан также интересуются, какие гарантии российские власти могут предоставить для защиты права Навального на свободу выражения мнений и какие меры будут приняты для того, чтобы политику «больше не угрожала опасность, когда он решит вернуться в Российскую Федерацию».

Ответ на письмо от российской стороны, по состоянию на 1 марта, получен не был.

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