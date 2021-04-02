«Альянс врачей» пригрозил акцией протеста у колонии в Покрове, если к Навальному не пустят врача

Профсоюз « » пригрозил акцией протеста медработников у стен колонии № 2 в Покрове, где находится политик Алексей Навальный, если администрация откажется оказать ему необходимую медицинскую помощь. Соответствующее видеообращение выложено в ютьюб-канале «Навальный LIVE».

«Если пациент не может попасть к врачу, то врачи сами приедут к нему», — заявила в видеоролике председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Акцию планируется провести, если до 5 апреля включительно к Навальному «не будет допущен его невролог и не будут выданы необходимые для лечения лекарства».

Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему в колонию врача. Политик и его адвокаты настаивают, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь — Навальный жалуется на боли в спине и в ноге.

ФСИН заявляет, что Навальный получает всю необходимую помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».