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По всей России из-за акций в поддержку Навального возбудили полтора десятка уголовных дел. Где, кого и в чем обвиняют? Вероятно, этот текст будет обновляться
Источник: Meduza
Акции протеста «Свободу Навальному!», прошедшие в России 23 января, завершились рекордными массовыми задержаниями — по последним данным, задержаны 3768 человек более чем в 120 городах страны. В преддверии акций протеста и сразу после них следователи возбудили полтора десятка уголовных дел, в том числе по статьям о призывах к массовым беспорядкам и о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Вот что известно об этих делах.
Москва
- Дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. О нем стало известно 24 января. Фабула дела не раскрывается, но в день акции, 23 января, департамент здравоохранения Москвы сообщил, что 19 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, нарушили карантин и пришли на акцию в поддержку Алексея Навального. По делу в качестве свидетелей проходят пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин. О задержанных по состоянию на 25 января не сообщалось.
- Дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. 24 января Следственный комитет сообщил о четырех таких делах. Как уточнил глава «Агоры» Павел Чиков, пострадавшими проходят двое сотрудников Росгвардии и один полицейский, которым нанесли различные травмы, а одному из них распылили в лицо газ из баллончика. Одно из дел, судя по ранним сообщениям СК, связано с нападением выходца из Чечни на омоновцев на Пушкинской площади.
- Еще одно из дел по статье о применении насилия в отношении представителя власти связано с наездом автомобиля на полицейского. По делу проходит водитель машины, перевозивший участницу Pussy Riot Марию Алёхину и муниципального депутата Люсю Штейн. Адвокат Дмитрий Захватов говорил, что СК не предъявлял претензий к Алехиной и Штейн.
- Дело по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Его возбудили после того, как 23 января участники акции протеста на Цветном бульваре забросали снежками автомобиль с номерами ФСБ, а затем, как заявили в СК, распылили в лицо водителя слезоточивый газ.
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- Дело о перекрытии дорог и тротуаров в районе Пушкинской площади. МВД России сообщило 24 января, что возбудило дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. Есть ли задержанные, неизвестно.
Петербург
- Дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Его возбудили 23 января. По версии следствия, сперва один из участников протестной акции на Сенатской площади, 36-летний Николай Девятый, ударил сотрудника ГИБДД, а затем — второго сотрудника, пытавшегося его задержать.
- Дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. О задержанных не сообщалось.
Владивосток
- Два дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Местный СК возбудил их 23 января. Как утверждают следователи, в одном случае подозреваемый повалил сотрудника Росгвардии на дорогу и дважды ударил, в другом — неизвестный в маске трижды ударил полицейского по лицу, после чего скрылся. 28-летнего фигуранта первого дела арестовали. Глава «Агоры» Павел Чиков заявил 25 января, что задержаны оба подозреваемых; СК о втором задержанном не сообщал.
- Дело по статье об умышленном блокировании дорог. МВД сообщило о нем 25 января. Кроме того, еще 23 января проект «Апология протеста» сообщил о деле по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Идет ли речь об одном и том же деле или это два дела, возбужденных по разным статьям, до конца неясно.
Краснодар
- Дело по статье о хулиганстве, совершенном по мотиву ненависти. О нем стало известно 25 января. Полиция возбудила дело в отношении Владимира Егорова, который 23 января участвовал в акции протеста. В ходе митинга Егоров залез на памятник Кубанскому казачеству возле администрации Краснодарского края, после чего, как сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела, «надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок». Егоров не признал вину. Он находится под административным арестом по статье об организации митинга.
Новосибирск
- Дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. Следственный комитет сообщил о нем 23 января. По данным СК, перед акцией «Свободу Навальному!» в соцсетях публиковали «деструктивные призывы по отношению к представителям власти». В рамках дела задержан 20-летний житель Новосибирска.
Ростов-на-Дону
- Дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. О нем стало известно 23 января. По версии следствия, подросток 2003 года рождения публиковал во «ВКонтакте» текстовые сообщения и видео с призывами к массовым беспорядкам на акции «Свободу Навальному!».
Татарстан
- Дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. Его возбудили 21 января. По версии следствия, 20 января в соцсетях опубликовали призывы к массовым беспорядкам, которые сопровождали «соответствующие инструкции по антиобщественному поведению». О задержанных по состоянию на 25 января не сообщалось.
Вся Россия
- Дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Главное следственное управление СК сообщило о нем 22 января. По версии следствия, сторонники Алексея Навального через соцсети призывали подростков к участию в несанкционированных митингах в Москве и в других городах России 23 января. По данным «Агоры», участников протестов в Москве, Архангельске, Самаре, Тобольске и других городах массово допрашивают в качестве свидетелей. Как сообщила 25 января «Открытка», по этой статье возбудили дело из-за того, что семья москвичей находилась на акции протеста вместе с 17-летним сыном. Идет ли речь об отдельном деле или же одном из эпизодов дела, возбужденного ГСУ СК, до конца неясно.