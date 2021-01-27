В Москве задержали тиктокера Константина Лакеева (он же kievskyyy, 800 тысяч подписчиков). Его подозревают в нападении на машину ФСБ на акции за Навального

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Вечером 26 января в Москве задержали 18-летнего тиктокера . Блогера задержали сотрудники ФСБ, сообщил «ОВД-Инфо» его друг. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что задержание провела полиция.

По данным ТАСС, Лакеева подозревают в нападении на автомобиль с номерами ФСБ на Цветном бульваре во время акции «Свободу Навальному!», прошедшей 23 января. Тогда протестующие забросали автомобиль снежками, кроме того, они пинали машину ногами и прыгали на капот.

По данным Baza, Лакеева задержали в «тикток-хаусе», где он жил с другими блогерами. ТАСС пишет о съемном доме в Новой Москве. В инстаграме Лакеева сказано, что он входит в команду блогеров Good People. Вместе с Лакеевым, по информации ТАСС, на допрос увезли еще около десяти человек (телеканал РЕН сообщил, что в полицию привезли 12 тиктокеров). Life называет Лакеева основным подозреваемым по делу о нападении на автомобиль ФСБ. Источник «Интерфакса» сообщил, что Лакеев запрыгнул на капот автомобиля ФСБ, повредив его.

Около 7 утра 27 января Лакеев вышел на связь и сообщил, что находится в Следственном комитете, сообщает «ОВД-Инфо». В этот день Пресненский суд Москвы проведет заседание, на котором изберет Лакееву меру пресечения. По данным «Интерфакса», следствие будет ходатайствовать об аресте Лакеева. Его будет защищать адвокат от «ОВД-Инфо» Татьяна Окушко.

В Следственном комитете сообщили, что задержали мужчину 2002 года рождения, который, по версии следствия, причастен «к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре». Имя задержанного в СК не назвали.

После нападения на автомобиль с номерами ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. По данным СК, пострадал водитель, которому распылили в лицо слезоточивый газ. Источник РИА Новости сообщал, что водителю «выбили глаз»; источник ТАСС говорил о «травме глаза». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что водитель «лишился глаза». При этом Baza пишет, что водителю не причинили никакого вреда.

После акций протеста «Свободу Навальному!», прошедших 23 января в более чем 100 российских городах, Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел, сообщила вечером 26 января официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На акциях протеста 23 января задержали рекордное число участников — по последним данным, по всей стране задержаны 3952 человека.

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Александр Бакланов