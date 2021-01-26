После акций 23 января в России возбудили 20 уголовных дел

По итогам несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших в России 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

По ее словам, основная масса дел возбуждена по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). В рамках расследования задержаны подозреваемые. Сколько их, Петренко не уточнила.

Руководители региональных подразделений СК обсудили уголовные дела по итогам акций с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Доклады ему представили, в частности, главы подразделений СК в Москве и Петербурге, Липецкой и Калужской областях, а также в Приморье.

«Александр Бастрыкин поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув, что, наряду с установлением виновных лиц, важно проводить и профилактическую работу с молодежью», — сказала Петренко.