Агентства ТАСС и «Интерфакс» утром 24 января со ссылкой на источники в полиции написали, что активистки Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн при задержании в районе Арбата во время акции в поддержку Алексея Навального наехали на машине на сотрудника полиции. Однако на видео, снятом самой Алехиной, видно, что она без машины, а само задержание происходит в другом месте.

Источники агентств сообщили, что инцидент с наездом произошел в Большом Афанасьевском переулке. «Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника «Интерфакса», полицейскому наехали на ногу. Пострадавшим оказался сержант 2-го спецполка столичного главка МВД; врачи оказали ему помощь.

После этого адвокат Дмитрий Захватов сообщил «Дождю», что никаких претензий из-за якобы имевшего место наезда на полицейского к Алехиной и Штейн правоохранительные органы не предъявляли. Захватов подчеркнул, что активистки в тот день не были за рулем автомобиля и сообщил, что их задержали около Большого театра — он находится примерно в двух километрах от Большого Афанасьевского переулка, где, по версии источников ТАССа и «Интерфакса», произошел наезд. Адвокат отметил, что на активисток составили протоколы по административной статье об организации несогласованной акции.

Вскоре портал «ОВД-Инфо» выложил видеозапись, которую сделала сама Алехина. На видео полицейский 1-го спецполка говорит Алехиной, что на нее и находящихся с ней поступила жалоба из-за «призывов». На видео активистка без машины; на кадрах виден Большой театр и улица Охотный ряд. «Медуза» проверила метаданные видео и убедилась, что оно было сделано поздно вечером 23 января, незадолго до полуночи.

Сама Алехина в комментарии «Медиазоне» также сообщила, что активистки «естественно, никого не сбивали», потому что у них нет ни прав, ни машины. «Водить мы не умеем», — подчеркнула участница Pussy Riot.

Другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова ранее сообщала, что административное судебное разбирательство по делам Алехиной и Штейн должно состояться в 12:00 24 января. На момент написания этого материала о его результатах не сообщалось.

Григорий Левченко