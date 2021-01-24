Марию Алехину оштрафовали на 30 тысяч за организацию несогласованного митинга. Задержанную вместе с ней муниципального депутата Люсю Штейн арестовали на 10 суток

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку Марию Алехину, задержанную во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает корреспондент «Медузы», находящийся у здания суда.

Алехина была признана виновной в организации несогласованной акции.

Муниципального депутата Басманного района Москвы Люсю Штейн, которая была задержана вместе с Алехиной, по той же статье приговорили к 10 суткам административного ареста.

Утром 24 января источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Штейн и Алехина при задержании в районе Арбата наехали на автомобиле на сотрудника полиции. Позже Алехина опубликовала видео задержания — на нем было видно, что оно произошло около Большого театра и что активистка была без машины.

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ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что Мария Алехина при задержании наехала на полицейского. Но сама активистка сняла задержание на видео — там она без машины и в другом районе

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ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что Мария Алехина при задержании наехала на полицейского. Но сама активистка сняла задержание на видео — там она без машины и в другом районе