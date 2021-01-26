СК заявил о двух задержанных за нападение на полицейских во время протестов 23 января в Москве

Обновление: Следственный комитет РФ сообщил о двух задержанных по подозрению в применении насилия к полицейским на акции 23 января в Москве. Один из них подозревается в том, что нанес полицейскому «несколько ударов в область головы» недалеко от Пушкинской площади, второй — в наезде на сотрудника полиции на автомобиле. Оба задержанных — уроженцы Калмыкии, говорится в сообщении СК. Имена фигурантов не называются.

В рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после акции 23 января в Москве, задержан первый фигурант. Об этом сообщила «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Задержанный — Есенов Евгений Анатольевич — находится в изоляторе на Петровке, рассказала Литвинович. «Это молодой человек 20-25 лет. Чувствует он себя нормально», — добавила она.

26 января Пресненский суд должен избрать Есенову меру пресечения, сообщила Литвинович, не став пока раскрывать других подробностей.

24 января сообщалось, что Главное следственное управление СК России по Москве возбудило четыре уголовных дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Одно из дел, заявлял СК, связано с причинением телесных повреждений сотрудникам Росгвардии и нападением на полицейского с газовым баллончиком, второе — с наездом на сотрудника полиции на автомобиле. Имена подозреваемых и другие тогда не раскрывались.

Акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Берлина в Москву, прошли 23 января в разных городах России. На акциях были задержаны более 3,7 тысячи человек.