Московский СК возбудил четыре уголовных дела о применении насилия к полицейским на акции протеста 23 января

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило четыре уголовных дела по статье о применении насилия к полицейским (статья 318 УК РФ) на акции протеста 23 января.

СК описывает два случая, после которых возбуждены дела. В одном из них «агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы», причинили телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому и распылили одному из них в лицо газовый баллончик.

В другом случае в Пресненском районе мужчина наехал на полицейского на автомобиле, после того как от него потребовали остановиться.

Вечером 23 февраля СК уже сообщал о возбуждении уголовных дел сразу по трем статьям — о хулиганстве (213 УК РФ), умышленном повреждении имущества (167 УК РФ) и о применении насилия в отношении представителя власти.

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