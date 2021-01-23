СК возбудил несколько уголовных дел после акции протеста в Москве

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве.

Дела возбуждены по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ), хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (167 УК РФ).

СК приводит несколько эпизодов, по которым были возбуждены дела: так, по версии ведомства, на Сретенском бульваре несколько человек избили сотрудника Росгвардии, а еще двум сотрудникам распылили в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади, по данным СК, один из участников акции избил сотрудника ОМОНа. На Цветном бульваре протестующие блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителю слезоточивый газ, сообщает СК.

В ведомстве отметили, что следствие в рамках проверки продолжает изучать фото- и видеоматериалы с акции протеста и что могут последовать новые уголовные дела.

В ходе акции протеста в Москве были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», более 1100 человек.

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