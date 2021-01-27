Подозреваемый по делу о протестной акции во Владивостоке пришел с повинной

Житель Владивостока, подозреваемый в нападении на полицейских на протестной акции 23 января, сам явился с повинной в управление Следственного комитета по Приморскому краю, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, ему вменяется в вину избиение двух полицейских: одному он нанес «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела».

По итогам акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей во Владивостоке 23 января, были возбуждены два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК, предусматривает до пяти лет лишения свободы.). По первому обвиняемым проходит 28-летний местный житель, подозреваемый в избиении сотрудника Росгвардии. Его задержали по горячим следам и арестовали на два месяца. Он признал свою вину. По второму делу проводился розыск. Также было возбуждено дело об умышленном блокировании дорог в городе.

В протестном митинге во Владивостоке, по данным местных СМИ, приняли участие более трех тысяч человек. 44 человека были задержаны.

Всего по России в связи с митингами в поддержку Навального 23 января, по сведениям «ОВД-Инфо», были задержаны почти 3,9 тысячи человек более чем в 120 городах. Больше всего задержанных в Москве — 1533 человека. По следам акций возбуждены два десятка уголовных дел.