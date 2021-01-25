Адам Делимханов предложил помочь чеченцу, подравшемуся с омоновцами на акции протеста в Москве

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров готов помочь чеченцу, который подрался с несколькими бойцами ОМОНа на акции в поддержку Алексея Навального в Москве. Об этом вечером 24 января Делимханов заявил по-чеченски в видео, опубликованном в инстаграме; перевод его речи приводит «Медиазона».

23 января в сети распространили видео, снятое на Пушкинской площади в Москве. На записи молодой мужчина, брюнет с короткой бородой, вступает в рукопашный бой примерно с пятью-шестью омоновцами, которые в ответ бьют его дубинками. Когда молодой мужчина падает, остальные протестующие закрывают его от силовиков. Удалось ли задержать мужчину, из записи неясно. По данным Baza, в драке участвовал 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев.

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В своем выступлении Адам Делимханов заявил, что «какие-то шайтаны» устроили в разных регионах России митинги. Он утверждает, что «эти митингующие , и хотят, чтобы в России приняли такие законы. «Нам такие вещи не подходят», — отметил депутат.

Делимханов сказал, что, если Сайд-Мухамад Джумаев, дравшийся с омоновцами, не разделяет позицию протестующих в вопросе однополых браков, то «Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона». В то же время депутат отметил, что, если чеченец разделяет эту позицию, то он «не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними».

Адам Делимханов отметил, что представители Чечни не смогли 23 и 24 января найти чеченца, дравшегося с омоновцами, но вышли на его родственников и знакомых.

Baza сообщила, что полиции удалось пообщаться с родственниками Джумаева. По их словам, молодой мужчина связался с семьей и рассказал, что на акции «его кто-то ударил по голове, а когда он пришел в себя, уже был в невменяемом состоянии и начал драться с омоновцами». Родные Джумаева также заявили полиции, что мужчина не связан с оппозицией и на митинги не ходит.