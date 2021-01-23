Мэрия Москвы заявила, что в митинге за Навального участвовали 19 человек, больных ковидом
Источник: Департамент здравоохранения Москвы
Департамент здравоохранения Москвы утверждает, что в акции протеста, проходящей в городе 23 января, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. По информации ведомства, это подтверждают данные приложения «Социальный мониторинг».
В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.
За день до акции протеста глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что митинг может привести к тому, что через 10-12 дней в городе вырастет число случаев COVID-19. Она отмечала, что подъем заболеваемости «опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные меры, от которых мы только ушли».