Мэрия Москвы заявила, что в митинге за Навального участвовали 19 человек, больных ковидом

Департамент здравоохранения Москвы утверждает, что в акции протеста, проходящей в городе 23 января, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. По информации ведомства, это подтверждают данные приложения .

В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

За день до акции протеста глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что митинг может привести к тому, что через 10-12 дней в городе вырастет число случаев COVID-19. Она отмечала, что подъем заболеваемости «опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные меры, от которых мы только ушли».

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