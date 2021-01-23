В Москве протестующие забросали снежками машину ФСБ с мигалкой. РИА Новости утверждает, что водителю выбили глаз

Водитель автомобиля с мигалкой пострадал, когда проезжал среди протестующих на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова анонимного источника.

Агентство опубликовало в своем телеграм-канале видео, где группа протестующих закидывает снежками автомобиль «Тойота Камри» с государственным номером А838МР97 (вероятно, это автомобиль ФСБ России). В какой-то момент снежком разбили стекло машины.

Внимание. В видео присутствует ненормативная лексика

Обновлено. В управделами президента назвали недопустимыми акты агрессии против автомобилей со спецсигналами. В ведомстве отметили, что многие из них в период пандемии развозят врачей к больным коронавирусом.

По данным государственных агентств РИА Новости и ТАСС, в Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального пострадали около 40 представителей силовых структур, получиввших легкие травмы.

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