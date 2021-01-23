В Москве, по данным РИА Новости и ТАСС, на акции протеста пострадали около 40 силовиков. СК начал проверку

Следственный комитет организовал проверки из-за применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста в Москве.

Государственное агентство РИА Новости сообщило, что в Москве пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов. Агентство отметило, что силовики получили несерьезные травмы. ТАСС в свою очередь сообщает о 42 пострадавших.

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