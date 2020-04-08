Индекс «вирусного суверенитета». Самый высокий уровень изоляции обнаружили в Чечне, Краснодарском крае и Забайкалье

Сочи. Сквер у морского вокзала. 3 апреля 2020 года Дмитрий Феоктистов / ТАСС / Vida Press

Фонд «Петербургская политика» оценил, как российские регионы воспользовались предоставленной им федеральной властью возможностью самостоятельно определять, насколько жесткие меры нужно вводить для борьбы с распространением коронавируса.

Эксперты, пишут «Ведомости», вывели индекс «вирусного суверенитета». Чем больше было решений, выпадающих из общей, среднероссийской повестки, тем выше уровень, объясняет президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

«Закрытие границ, жесткая изоляция, вплоть до обсерваторов, всех приехавших из Москвы и других регионов, остановка транспортного сообщения внутри региона и между регионами, введение пропусков и QR-кодов — все это позволяет включить регионы в группу с высоким индексом», — пояснил он.

В список регионов с высоким индексом «вирусного суверенитета» попали 13 субъектов РФ, в том числе Чечня и Краснодарский край, закрывшие границы, Забайкальский край, где ввели жесткое регулирование торговли, Томская область и Красноярский край, объявившие карантин для приехавших из Москвы, и Карелия, остановившая общественный транспорт.

Еще 33 региона продемонстрировали средний уровень «вирусного суверенитета». В основном, отмечают эксперты, в этих регионах в дополнение к режиму самоизоляции были введены лишь отдельные дополнительные меры, например ограничение, но не запрет продажи алкоголя.

В «Петербургской политике» обращают внимание на то, что отношение федеральных властей к предпринимаемым регионами шагам остается двойственным — некоторые принятые в субъектах меры критикуются, но не пресекаются. Регионы, в свою очередь, также по-разному реагируют на критику из Москвы. Так, например, власти Чечни фактически заявили, что не будут открывать границы, несмотря на критику со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. В свою очередь в Приморском крае после того, как Мишустин заявил, что регионы не должны закрывать границы, отказались от введения СМС-пропусков.

Попытки убедить жителей ограничить социальные контакты, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, в целом оказались успешными. Об этом свидетельствуют результаты , которые публикует РБК. После объявления первой число россиян, решивших ограничить контакты, сидеть дома или уехать в отдаленное место, увеличилось с 42% до 76%. При этом 90% жителей Москвы заявили, что их друзья, родственники или знакомые соблюдают режим самоизоляции (в целом по России этот показатель составил 81%). Противоположный ответ дал лишь 1% респондентов из Москвы.

Более половины участников опроса ВЦИОМ заявили, что следят за гигиеной и используют антисептики для рук, а почти треть сообщили, что носят маску или респиратор. 74% участников опроса выразили уверенность в том, что защититься от коронавируса можно (пессимистами оказались 16%, остальные затруднились ответить).

О том, что жители России считают COVID-19 серьезной угрозой, свидетельствуют и данные опроса, . 46% участников опроса, результаты которого публикует «Коммерсант», разделяют официальную оценку: эпидемия уже идет, но ее пик еще не пройден. 19% считают, что Россия находится в начале эпидемии, и лишь 10% все еще считают, что эпидемия — «выдумки заинтересованных лиц».

При этом к официальным данным о жертвах COVID-19, следует из результатов опроса, жители России относятся скептически, лишь 12% респондентов считают, что информация достоверна. Половина участников опроса заявила, что данные о жертвах занижены (сильно или не сильно), а 6% считают, что числа, которые публикует оперативный штаб, завышены.

Несмотря на то, что официальным данным участники опроса верят не до конца, идею самоизоляции более половины респондентов одобрили, а 22% участников опроса заявили, что необходимы еще более жесткие ограничения.