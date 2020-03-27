В Карелии остановили весь общественный транспорт. Аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без прописки в Чечне

Власти Карелии приняли решение остановить движение всего общественного транспорта на территории республики. Об этом объявил в видеообращении глава Карелии Артур Парфенчиков. С 29 марта по 4 апреля будут работать только такси, сказал губернатор, подчеркнув, что это беспрецедентная мера для борьбы с распространением коронавируса.

Также в республике до 5 апреля будут закрыты все магазины, кроме продающих товары первой необходимости и аптек. Не будут работать рестораны и кафе, а также все остальные досуговые заведения. Закрыты будут детские сады.

Карелия, подчеркнул Парфенчиков, единственный регион России, где пока не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции.

В Чечне, в свою очередь, объявили, что аэропорт Грозного с 27 марта будет принимать только тех граждан РФ, которые имеют прописку или временную регистрацию на территории республики.

В Грозный сейчас выполняется только один рейс из Москвы и обратно. В администрации аэропорта сообщили «Интерфаксу» что просят тех, у кого нет регистрации в Чечне, не покупать билеты в Грозный, а уже приобретенные билеты — сдать.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.

В Москве и Подмосковье с 28 марта по 5 апреля решили закрыть рестораны, кафе, бары, многие магазины, отдельно в Москве запретили посещать крупные парки. Жителей этих регионов старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места с 26 марта по 14 апреля, для них временно отменен бесплатный проезд на общественном транспорте.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 марта заявил, что ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за коронавируса, необходимо распространить на все регионы страны.