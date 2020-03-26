В Москве и Подмосковье на неделю закроют рестораны и магазины

Обновление. В Московской области с 28 марта по 5 апреля также временно закроют рестораны, кафе, непродовольственные магазины и салоны красоты. Гражданам рекомендовали не посещать религиозные объекты.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть с 28 марта по 5 апреля все рестораны, кафе, бары, столовые. Компании смогут продолжить удаленно доставлять готовые блюда, сообщается на сайте Собянина.

Согласно указу мэра, объекты розничной торговли также временно прекратят работу. Исключение сделают только для аптек и магазинов по продаже продуктов и товаров первой необходимости (вот список таких товаров). Также временно перестанут работать компании, предоставляющие услуги, требующие личного присутствия человека, например, парикмахерские.

Временно будут закрыты крупные парки Москвы: ВДНХ, Парк Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парки «Зарядье», «Сокольники» и музей-усадьба «Кусково».

Мэр Москвы также призвал жителей города воздержаться от посещения религиозных объектов.

Сергей Собянин отметил, что отмена бесплатного проезда в общественном транспорте, введенная день назад, не затронет работающих студентов и волонтеров.

25 марта президент Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, в ходе которого объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.

По состоянию на 25 марта в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них в Москве. В городе закрыты школы, фитнес-центры, отменены массовые мероприятия и бесплатный проезд в транспорте для детей и пожилых людей.