Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет.

Помимо этого, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве будут закрыты ночные клубы, библиотеки, кинотеатры, катки и боулинги. Такие ограничения на всей территории России потребовал ввести оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания 24 марта.

23 марта Собянин обязал жителей Москвы старше 65 лет соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места с 26 марта по 14 апреля.