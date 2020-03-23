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Будет ли Путин исполнять указ Собянина о самоизоляции москвичей старше 65 лет? Отвечает Дмитрий Песков
10:12, 23 марта 2020
Источник: Meduza
Рекомендации мэра Москвы о самоизоляции для граждан старше 65 лет не распространяются на президента России, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Сергей Собянин в связи с угрозой распространения коронавируса
обязал
пожилых жителей Москвы соблюдать домашний режим и не посещать общественные места. В указе Собянина сделано исключение для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе «жизненно важно» для функционирования предприятий и органов государственной власти.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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