Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Собянин обязал пожилых москвичей не выходить на улицу. Что это значит?
10:03, 23 марта 2020
Источник: Meduza
Мэрия Москвы 23 марта опубликовала новую версию
указа
Сергея Собянина о введении в городе мер повышенной готовности из-за вспышки COVID-19. В ней содержится требование к людям старше 65 лет обеспечить себе домашнюю изоляцию до 14 апреля. С аналогичной просьбой к жителям Подмосковья обратился губернатор Андрей Воробьев.
Напишите нам