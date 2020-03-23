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Собянин обязал пожилых москвичей не выходить на улицу. Что это значит?

Источник: Meduza
Мэрия Москвы 23 марта опубликовала новую версию <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/26-YM.pdf" target="_blank">указа</a> Сергея Собянина о введении в городе мер повышенной готовности из-за вспышки COVID-19. В ней содержится требование к людям старше 65 лет обеспечить себе домашнюю изоляцию до 14 апреля. С аналогичной просьбой к жителям Подмосковья обратился губернатор Андрей Воробьев.
Мэрия Москвы 23 марта опубликовала новую версию указа Сергея Собянина о введении в городе мер повышенной готовности из-за вспышки COVID-19. В ней содержится требование к людям старше 65 лет обеспечить себе домашнюю изоляцию до 14 апреля. С аналогичной просьбой к жителям Подмосковья обратился губернатор Андрей Воробьев.